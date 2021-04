Se i nostri amici ci prendono in giro perché siamo restii a cambiare automobile, forse è arrivato per noi il momento della rivincita. Sì perché il mercato dell’automobile è strano e ancor più quello dell’automobile usata. Vecchi classici che fino a pochi anni fa non valevano più di qualche migliaio di euro, oggi si potrebbero essere totalmente rivalutati. È il caso dei modelli di cui parliamo oggi. Se guidiamo ancora una di queste 3 vecchie e umili auto forse non sappiamo di avere una vera fortuna. Stiamo a vedere per quali automobili possiamo stappare lo champagne.

Prodotta nel 1984, la Peugeot 205 GTI ha avuto un discreto successo di vendita fino alla fine degli anni ’80. Dopodiché, alcuni cambiamenti poco fortunati al motore e alla carrozzeria e una inspiegabile fama da “veicolo rubato” hanno fatto decrescere le vendite. La produzione si è fermata del tutto nel 1992. Oggi chi ne guida ancora una può rivederla ai collezionisti per un prezzo che si aggira intorno ai 15.000 euro. Alcuni modelli particolarmente curati possono arrivare fino ai 30.000 (basta che non siano rubate!).

Stesso segmento di mercato, stesso destino per la Volkswagen Golf Mk1 GTI. Lanciata nel 1975, è subito diventata un’auto di culto anche grazie al suo rombante motore, un 1.6 da 110 cavalli. Proprio per le sue elevate prestazioni, molti proprietari non hanno pensato minimamente a venderla. Se ce l’hanno ancora oggi in garage, possono farci fino a 15.000 euro.

Una mitica auto sportiva ma dal prezzo abbordabile

Chiudiamo con un’auto che tutti gli appassionati giocatori di Gran Turismo ricorderanno. Stiamo parlando della Toyota Supra Mk4 Turbo, un simbolo intramontabile di stile sfornato dalla casa giapponese nel 1993. Per tutti gli anni ’90, la Supra è stata una delle auto sportive per eccellenza. Chi ha la fortuna di averne una, oggi può rivederla per una cifra che si aggira sui 18.000 euro. Il consiglio, per tutti i casi precedenti e in generale per chiunque abbia una vecchia auto, è di consultare subito un rivenditore fidato.