Riposare bene è fondamentale per sentirsi sempre pieni di energia. Sia durante la notte che durante il giorno.

Il corpo umano è una macchina incredibile. Proprio come una macchina, tuttavia, necessita di carburante e della giusta manutenzione. Il cibo è la fonte primaria di sostentamento. Per avere un corpo perfetto e tonico è indispensabile seguire un’alimentazione equilibrata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma non è tutto. Per vivere in salute bisogna, altresì, capire i propri limiti e concedersi dei momenti di relax per recuperare le forze. Il sonno è lo strumento fondamentale a tal proposito.

Ecco quante ore bisogna dormire per sentirsi sempre riposati e pieni di energia.

La funzione del sonno e dei sogni

Il sonno è uno stato di coscienza particolare. È reversibile e viene indotto attivamente. Dura per diverse ore e comporta una ridotta responsività agli stimoli esterni.

Il cervello umano tende ad omologarsi ai ritmi circadiani. Esso, infatti, rilascia la melatonina, un ormone che induce il sonno, nelle ore notturne.

La scienza, inoltre, ha scoperto che ci sono diverse modificazioni fisiologiche degli organi durante le ore di sonno. Nella fase REM si ha un’attivazione pressoché completa del corpo. Vi è un consolidamento della memoria e un rinnovamento di tessuti e strutture anatomiche.

Una manifestazione particolare sono i sogni. Questi avvengono nella fase REM e sono delle immagini che il cervello elabora durante il sonno. Secondo diversi studiosi sarebbero una epifania dei desideri e delle paure più nascoste dell’uomo.

Ma ecco quante ore bisogna dormire per sentirsi sempre riposati e pieni di energia.

Dormire tanto è come dormire poco

Una teoria ingenua sostiene che più si dorme, più ci si sente riposati. Sbagliato! Tutti possono testimoniare che anche dopo 10 o 12 ore di sonno ci si risveglia stanchi e spossati. La scienza e l’esperienza umana certificano che dormire tanto è come dormire poco.

Le ore di sonno ideali oscillano tra le 7 e le 9 ogni notte.

Si consiglia, inoltre, di non esagerare con i sonnellini pomeridiani. In questo caso è preferibile dormire tra i 15 e i 30 minuti.

Seguendo queste linee guida ci si sentirà sempre riposati e pieni di energia.