Se cerchi un cappotto rosso per le feste eccone a meno di 200 euro da abbinare facilmente 

Quando si va in giro per fare shopping a volte si cercano capi particolari per certi eventi. Avvicinandosi le festività natalizie già molte vetrine propongono abiti eleganti, ma anche i classici maglioni con renne ed elfi. Se ancora non lo abbiamo nell’armadio, potremmo cercare un bel cappotto rosso. Vediamo dove trovarlo a un costo basso.

Dopo il Giorno del Ringraziamento e il Black Friday la festa più attesa sarà a dicembre. Parliamo del Natale. In effetti, in molte Regioni, specialmente al sud, si celebrano prima con cibi particolari e regalini l’Immacolata Concezione di Maria e Santa Lucia.

I gusti personali o le tendenze moda possono guidare i nostri acquisti quando vogliamo rinnovare il guardaroba. Possiamo altrimenti comprare solo pochi capi d’abbigliamento, magari un cappotto da sfoggiare a Natale.

Per la recente festa nazionale del Principato di Monaco molte donne note presenti hanno indossato qualcosa di rosso, adatto all’autunno e all’inverno. Inoltre è uno dei colori della bandiera monegasca. La consorte di Alberto di Monaco, Charlène, per l’occasione ha preferito un cappotto rosso con collo a scialle molto elegante.

Se cerchi un cappotto rosso per le feste ecco qualche proposta

Senza spendere cifre astronomiche, potremmo acquistare un capospalla carino per Natale o Capodanno in qualche negozio anche on line. Vediamone alcuni.

Sul sito di Zara ci sono delle proposte interessanti. Per esempio, un cappotto lungo rosso, misto lana con doppiopetto costa 89,95 euro. Un altro, sempre rosso, lungo e dal taglio classico, Zara lo vende a 149 euro.

Se siamo alla ricerca di un capospalla casual, Bonprix ne propone uno corto, in simil lana con cappuccio, molto carino. Il costo è di 48 euro. Tra gli altri modelli ce n’è uno corto aderente dal taglio asimmetrico con bottoni di metallo e con un fiore applicato. Il prezzo è di 86 euro.

Su Zalando per un acquisto particolare c’è in vendita un cappotto rosso con colletto e patta delle tasche color rosa. Al momento con uno sconto potremmo pagarlo 195 euro. Invece un cappotto in bouclè costerebbe 140 euro.

Alcune idee per un abbinamento vincente

Se cerchi un cappotto rosso per le feste, quindi, ci sono tanti articoli tra cui scegliere a un prezzo abbastanza basso.

Forse possiamo avere qualche dubbio con gli abbinamenti. Vediamo allora come creare degli outfit per varie occasioni. Un cappottino corto e sbarazzino va benissimo indossato sopra jeans e camicie oppure un lupetto di color chiaro o scuro. Se invece ci stiamo preparando per una serata elegante, sotto al cappotto lungo potremmo mettere pantaloni palazzo e maglia aderente nera o bianca. Scegliamo una collana di perle o comunque raffinata. In alternativa indossiamo una mini con décolleté o cuissardes. La scelta può inoltre cadere su un vestito a tubino o gonna midi.

