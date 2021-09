Quando si è piccoli risparmiatori è difficile trovare il modo per investire i propri soldi senza rischi e in maniera sicura. Online si trovano numerosi consigli, ma non tutti sono affidabili. Per capire quel è il modo migliore per investire i propri soldi, si dovrebbe vedere quali sono i beni il cui valore continua a crescere, nonostante crisi economiche e periodi di stagnazione.

Oggi, a tal proposito, vedremo perché se abbiamo 7mila euro di risparmi questo investimento potrebbe essere perfetto per noi. Scopriamo di cosa si tratta.

Dei beni che tengono il valore negli anni

Investire non significa per forza comprare azioni e giocare in borsa. Può voler anche dire acquistare beni rifugio, immobili e oggetti di valore.

Quando parliamo di “beni di valore” a molti vengono in mente lingotti d’oro, case e quadri, ma in realtà esiste un mondo di prodotti di lusso perfetto per investire. La moda, infatti, è uno degli ambiti più interessanti per ci voglia investire il proprio denaro. Basti pensare che un’auto di lusso in pochi anni può dimezzare il valore originario, mentre scarpe e borse non fanno che acquistare valore e richiesta.

L’alta pelletteria, poi, potrebbe essere l’ambito perfetto in cui investire il proprio denaro per affidabilità e sicurezza di guadagno futuro. Alcuni prodotti di lusso conoscono incremento di valore da capogiro. Non solo non si svalutano, ma prendono valore come poche altre merci. Tra tutti gli oggetti, le borse sono quelle che più si addicono a investimenti sul lungo termine.

Se abbiamo 7mila euro di risparmi questo investimento potrebbe essere perfetto per noi

Tra le borse più quotate, al primo posto troviamo la celeberrima Birkin di Hermès. Popolarissima tra le celebrities, può essere comprata da un prezzo base di 7mila euro fino a raggiungere anche i 300 mila euro per i modelli personalizzati. Per creare una borsa di questo modello sono necessari parecchi mesi e il lavoro di 15 artigiani. Nessuna Birkin è uguale a un altra, sono modelli unici e inimitabili.

Le borse di questo marchio di lusso registrano un valore di incremento del 108% negli ultimi dieci anni. Col tempo, quindi, guadagnano valore e il fatto di essere esemplari unici le rende richiestissime da parte di appassionati e collezionisti.

Investire il nostro gruzzolo in una borsa, quindi, potrebbe essere un’idea davvero fruttifera!

