Il successo professionale ed economico è uno degli obiettivi più desiderati per sé stessi e per i propri cari. Da sempre, l’uomo cerca di assicurarsi il successo, affidandosi a credenze che lo illudessero di controllare gli eventi.

L’essere umano, infatti, per avere l’illusione di controllare il mondo attorno a lui, ha cercato segni da interpretare. Gli antichi romani interpretavano il volo degli uccelli, altre popolazioni le viscere degli animali, alcuni di noi oggi credono nell’oroscopo.

Chi crede nei segni della natura deve assolutamente sapere che secondo alcune credenze i pochi fortunati che nascono con questa caratteristica unica avranno una vita segnata da denaro e successo. Scopriamo di che si tratta.

Non sono tutte uguali

Da sempre, quindi, l’essere umano ha cercato nella natura dei segni che potessero rassicurarlo sul suo essere al Mondo. Superstizione e credenza si mischiano, per creare un complesso sistema di pensiero che ha una risposta per tutti i problemi della vita.

Per l’uomo è sempre stato importante il momento della nascita, in base a come avveniva poteva rappresentare importanti presagi e segni del destino. Per esempio, si dice che sia Napoleone che Giulio Cesare fossero nati coi denti da latte. Si crede che questo sia un segno del successo che questi personaggi avrebbero avuto da adulti.

Oggi esiste un modo molto usato per indicare una persona che nasce sotto una buona stella, destinata a un inevitabile successo. Il modo di dire è “nascere con la camicia” e ha un origine molto particolare.

Nascere con la camicia è un modo per indicare i bambini che vengono alla luce col sacco amniotico integro e che appaiono ricoperti da una membrana trasparente. Secondo i ginecologi, questi bambini nascono in maniera meno traumatica.

Per questo, già nei primi giorni di vita, dormono sereni e appaiono più rilassati degli altri bambini. In pratica, se il sacco è integro, il liquido amniotico funziona come un cuscino e riduce l’attrito della testa del bambino con il canale del parto. Da qui, quindi, derivata la credenza secondo la quale chi nasce con la camicia nasce sotto una buona stella e avrà una vita fortunata e di successo.

Ora, siamo liberi di credere che nascere con la camicia sia un segno di buon auspicio o che si tratti di una vecchia superstizione senza fondamento. I dati ci dicono che un bambino ogni 80.000 nasce con questa caratteristica particolare. Si tratta di un fatto rarissimo e misterioso che, perché no, potrebbe davvero portare fortuna e denaro.

