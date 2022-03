Novità attesissima da diversi mesi al cinema, è finalmente arrivato il nuovo film di Batman. Atteso nelle sale da giugno 2021, più volte fermato dalla pandemia, la pellicola ha subito fatto clamore. Come sempre accade quando di mezzo c’è l’uomo pipistrello. Uno dei grandi classici del cinema statunitense, un personaggio interpretato da moltissimi attori di successo, all’interno della fantastica Gotham City. La città immaginaria entro la quale si svolgono le sue vicende, sempre in un clima noir, con tantissimi effetti speciali.

Questa volta è Robert Pattinson a vestire i panni del supereroe, mentre è Matt Reeves a cimentarsi in quelli di regista. La storia inizia al secondo anno della vita di Batman, non è un sequel di vicende precedenti ma, ovviamente, prende spunto dal famoso fumetto. Questa volta il rivale da combattere sarà l’Enigmista, portato in scena da un ottimo Paul Dano. I suoi indovinelli faranno da sfondo alle quasi tre ore di film, per portare a galla una verità scomoda che colpirà Bruce Wayne. Miliardario di giorno e pipistrello di notte, in questo continuo dualismo, verrà a galla una spiacevole notizia sul suo passato.

Il fedele maggiordomo Alfred ha celato a Bruce un grande segreto che scuoterà enormemente il suo animo. L’Enigmista lo porterà alla luce, per un finale da brivido che lascerà in molti con il fiato sospeso.

Scopriamo il taglio di capelli pixie cut che spopolerà in primavera grazie alla sensuale donna gatto protagonista del nuovo Batman

Oltre a Batman, sulla scena di Gotham, irrompe anche la sensualissima Catwoman. Personaggio ambiguo e conturbante. Interpretato da Zoe Kravitz, figlia del cantante Lenny e dell’attrice Lisa Bonet, il personaggio della donna gatto è centrale nella vicenda. Batman, particolarmente attratto da lei, ne riceve il suo aiuto per arrivare all’Enigmista. I loro sguardi incrociati sono tra i momenti più intensi del film. Per la critica americana, la Kravitz è la miglior Catwoman di sempre, superando anche la splendida Michelle Pfeiffer. Il suo sguardo catturerà sicuramente il grande pubblico, così come il suo taglio di capelli pixie cut, molto minimal.

L’ambiguità del suo personaggio e il look mascolino, nonostante le forme decisamente femminili, insinuano nello spettatore la possibilità che Catwoman abbia una doppia sessualità. Quando non veste i panni della super eroina, Selina Kyle vive con la coinquilina Anika. Tra le due potrebbe esserci anche una storia. Poi, quando si traveste da donna gatto, l’attrazione verso Batman è evidente. Quello che è certo è che il suo look incuriosisce moltissimo e c’è da credere che ispirerà probabilmente molte delle spettatrici che vedranno il film. Sempre attente alle tendenze delle grandi attrici, infatti, scopriranno che si può essere molto femminili anche con un pixie cut decisamente corto.

Zoe Kravitz, sulla scia di un’altra splendida donna gatto, Halle Barry, porta in scena tutto il suo essere donna. Quindi, ecco che scopriamo il taglio di capelli pixie cut che andrà per la maggiore in primavera: sicuramente, per molte, senza molti dubbi, sarà quello di Catwoman.