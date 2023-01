Scopri il modo più veloce e corretto di sbucciare l’aglio, sbagliano quasi tutti!

È un ingrediente molto diffuso in cucina, ma come sbucciare l’aglio velocemente e nel modo giusto? Vedremo qualche trucco, ma anche il modo più veloce di agire. Ecco tutti i dettagli, rimarrai sorpreso.

L’aglio è un bulbo che ha origine in Asia. Ad oggi è l’elemento che in cucina si trova più spesso. Infatti viene usato per insaporire il cibo, ma è noto dall’antichità anche come medicinale naturale. Ha delle proprietà incredibilmente positive per la nostra salute.

Molte persone lo evitano perché ha un odore molto forte e pungente di cui è difficile liberarsi. Se mangiato in eccesso può dare alito cattivo e sudore maleodorante. Per alcune ricette, però, è essenziale. Tuttavia, come pelare l’aglio velocemente e senza fatica?

Scopri il modo più veloce e corretto di sbucciare l’aglio qui di seguito con un procedimento davvero facile e conveniente. Può sembrare un’operazione facile liberarsi della pellicina, ma non è così per tutti. Alcuni trovano delle difficoltà nel farlo.

Quando si usa l’aglio in cucina si devono fare due cose: togliere la pellicina e tritarlo. Questo nella maggior parte delle ricette, anche se a volte basta uno spicchio pelato intero da aggiungere in padella. Tuttavia, ci sono alcune sostanze che vengono sprigionate solamente rendendolo in polvere.

Scopri il modo più veloce e corretto di sbucciare l’aglio: il segreto è questo

Abbiamo già accennato al grande difetto di questo bulbo, una caratteristica che contraddistingue anche la cipolla: l’odore. Questo si attacca alle mani ed è molto difficile da togliere. Per questo bisogna sapere come sbucciare l’aglio senza sporcarsi le mani.

Ci sono diversi modi di agire, ma cosa fare quando l’aglio è particolarmente secco? Un modo molto veloce e pratico di agire è questo:

munirsi di aglio, un coltello a lama piatta e un tagliere;

e un tagliere; mettere lo spicchio sul tagliere;

appoggiare la lama del coltello dalla parte piatta sullo spicchio e dare un piccolo colpo secco.

Si tratta di un metodo davvero veloce, pratico e conveniente. In molti lo considerano il più veloce e corretto, anche se ognuno ha poi il suo trucco personale.

Qualche trucchetto utile

Se quello che abbiamo a disposizione per la nostra ricetta fosse particolarmente morbido, si potrebbe usare lo stesso il coltello, ma in modo diverso. Puoi inserire la punta nello spicchio e poi estrarlo, vedrai che la pellicina si toglierà all’istante.

Un altro metodo è quello del vasetto. Basta rompere gli spicchi e inserirli, ancora con la buccia, in un vasetto di vetro. Occorrerà poi agitare per bene dopo averlo chiuso e il risultato sarà davvero sorprendente. Gli spicchi usciranno senza pellicina.

I sorprendenti benefici

Diversi esperimenti e studi hanno dimostrato che gli antichi avevano ragione. Si tratta di una pianta estremamente utile e salutare. In particolare, riesce ad essere un antibiotico naturale, un antibatterico eccellente e prezioso per la circolazione del sangue.

Infatti, contiene antiossidanti e sostanze che possono ammorbidire i vasi sanguigni e agevolare il passaggio del sangue al loro interno. Questo aspetto agisce direttamente sulla pressione, mantenendola nella norma.

Infine, una sua caratteristica molto apprezzata è che si trova disponibile tutto l’anno per cui non ci saranno mai problemi di reperibilità di questo straordinario prodotto naturale.