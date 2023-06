In quale località trascorre le vacanze Maria de Filippi e cosa fa durante il suo tempo libero

È la prima estate che trascorrerà senza Maurizio Costanzo. È stato un anno impegnativo questo 2023 per Maria de Filippi che finalmente può riposare e ricaricarsi. Ecco le notizie disponibili e le curiosità sulla presentatrice di Amici.

Maria ha deciso. Non trascorrerà le vacanze nella villa di Ansedonia in Toscana. Troppo fresco il lutto e quei posti tanto amati le ricordano troppo il suo Maurizio, quindi per rirendersi dalle fatiche di Amici e Uomini e Donne, Maria ha scelto un altro posto. Le vacanze saranno organizzate in modo da poter vedere il figlio Gabriele e gli amici Raffaella Mennoia e Rudy Zerbi. Con lei in vacanza anche la famiglia del fratello ed Emma Marrone.

Non mancano gli appuntamenti di lavoro. In Sardegna, Maria dovrà controllare l’andamento della nuova stagione di Temptation Island, il programma sui tradimenti di coppia che è stato riproposto grazie alla sua supervisione. Quando faceva le vacanze in Toscana i suoi passatempi erano la lettura, le gite in barca e la meditazione.

Sport e forma fisica

A 61 anni non ha problemi a indossare il bikini, il fisico la supporta, la fortuna le ha donato davvero ottimi geni. E così visto che ha deciso di assumersi la responsabilità di un programma che ha vissuto negli ultimi anni diversi alti e bassi, tanto vale fare anche una bella vacanza. Soprattutto ora che la Toscana è off-limits per sua scelta. Sarebbero state vacanze troppo dolorose. In quale località trascorre le vacanze? La Sardegna sarà sicuramente in grado di curare le sue ferite e di farla stare meglio che si può.

Sarà il luogo ideale in cui fare sport acquatici come wakeboard o sci nautico oppure fare lunghe passeggiate in alto mare con la moto d’acqua che lei ama molto. È in questo modo che Maria de Filippi lega vacanze, lavoro fisico grazie allo sport e forma da ritrovare al più presto per farsi trovare pronta quando la nuova stagione inizierà. È un sistema collaudato su cui Maria conta molto perché ama divertirsi sia in vacanza che in vista di un nuovo lavoro. Osservando i risultati è impossibile darle torto.

In quale località trascorre le vacanze la presentatrice di Uomini e Donne

È la regina incontrastata di Mediaset, fa record di ascolti e dall’altra parte in Rai solo la Venier è in grado di avvicinarla ma a fatica. Maria de Filippi è sinonimo di eleganza dentro uno studio televisivo come in spiaggia, non cambia, è questa la parola d’ordine. E così fotografata in Sardegna, sembra ora più tranquilla rispetto al recente passato. La scomparsa del suo amato marito e quindi del suo datore di lavoro l’hanno messa a dura prova.

In Sardegna la conduttrice sta ritrovando tranquillità anche se gli impegni non mancano. Si tratta del sud della Sardegna nelle vicinanze di Pula la zona scelta per le vacanze. Perché lì si trova il set di Temptation Island. Smentite le voci che la volevano in precarie condizioni di salute, Maria ha mostrato tutto il suo splendore con alle spalle il bellissimo mare sardo. Ritornerà alla sua amata Toscana in futuro, questo è certo. Per ora l’isola le terrà compagnia e la farà sentire come a casa.