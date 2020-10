Se ti è stato recapitato un invito di nozze, allora sciogli i tuoi dubbi su quanti soldi regalare ad un matrimonio. Perché se è vero che la lista nozze va ancora di moda, è anche vero, tuttavia, che molti promessi sposi ai regali preferiscono donazioni di denaro frusciante. E ciò per finanziare lo stesso matrimonio. Basti pensare alle spese per vestiti, servizio fotografico, bomboniere e ricevimento. Non solo, anche per pianificare poi il viaggio di nozze sulla base di quanto gli invitati siano stati generosi. Ma come si fa a capire quanti soldi gli sposi si aspettano da ciascun invitato?

Per l’invito di nozze sciogli i tuoi dubbi su quanti soldi regalare ad un matrimonio

Al riguardo la regola aurea da seguire è sempre una. Ed è quella di basarsi su una cifra che sia in linea con le proprie possibilità economiche. Al riguardo, peraltro, non esiste un galateo ufficiale. Ma di certo un invitato che si rechi ad una festa di matrimonio a bordo di una Ferrari non può limitarsi a 100-200 euro.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Tuttavia, benché la somma di denaro da regalare agli sposi debba essere in linea con il proprio tenore di vita, non mancano le eccezioni. È, questo, ad esempio, il caso di un invitato che sia amico stretto di uno o di entrambi i futuri coniugi. Non potrà esimersi dal fare uno sforzo economico! Gli amici stretti ed intimi sono soliti, cioè, elargire in dono una somma più sostanziosa. E ciò nonostante le reali ridotte possibilità economiche.

Lo stesso discorso vale pure quando si parla non di amicizia, ma di grado di parentela.

Ecco quanto denaro regalare senza fare brutte figure

Per evitare di fare brutte figure uno dei trucchi è quello di contattare qualche conoscente presente tra gli altri invitati alla cerimonia nuziale. Chiedere loro quanto denaro hanno intenzione di donare è un ottimo punto di partenza su cui riflettere al fine di valutare l’entità della propria “busta”.