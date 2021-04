Quanti conservano, come una collezione di pregio, i detergenti della casa negli armadietti.

A seguito della pandemia è scattata quella paura irrefrenabile che ha portato all’acquisto di decine di prodotti.

Pulire e igienizzare casa per tenere al sicuro i bambini è una priorità sicuramente, ma si devono fare anche i conti con l’aspetto ecologico ed economico. Si rischia di invadere le dispense e soprattutto di usare sostanze chimiche, che poi finiscono per essere anche dannose.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I bimbi, quando gattonano a terra, entrano a contatto con il pavimento e con i prodotti che si usano per pulirlo. Questo potrebbe causare allergie o arrossamenti a causa della loro pelle delicata.

Un primo passo utile sarà lavare le scarpe all’ingresso o toglierle direttamente, così da evitare ulteriori batteri in casa.

Di certo non si deve esagerare con allarmismi, ma trovare un giusto equilibrio con l’uso dei prodotti igienizzanti, alternarli con qualche stratagemma con elementi naturali che saranno efficaci.

Scegliere detergenti naturali per pulire e igienizzare casa tenendo al sicuro i bambini

Quando i bimbi hanno pochi mesi di vita, è istintivo e necessario per loro mettere oggetti e giocattoli in bocca. Quindi lavarli adeguatamente con del sapone o detersivo ecologico per evitare infezioni varie.

Per il pavimento utilizzare candeggina diluita, ma un’ottima alternativa è usare l’aceto, noto per le sue qualità antibatteriche, in più eliminerà i cattivi odori. Il limone può sostituirlo donando alla casa un profumo straordinario.

Ancor meglio, acquistare l’acido citrico sarà un ottimo investimento per la casa, perché oltre ad utilizzarlo per i pavimenti e vetri, si può adoperare come ammorbidente e decalcificante.

Medaglia d’oro al sapone di Marsiglia

Adoperato soprattutto per la cura della pelle per i suoi poteri lenitivi, il sapone di Marsiglia spopola per la sua versatilità.

È un detergente multiuso, si può adoperare per pulire i pavimenti e le superfici, diluito con acqua e un po’ di limone farà risplendere ogni angolo. Si presta benissimo anche per lavare i vestiti dei neonati, elimina i batteri e i germi in un batter d’occhio.

Ed ecco come è possibile scegliere detergenti naturali per pulire e igienizzare casa tenendo al sicuro i bambini.