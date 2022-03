Scattano doppie multe fino a 2.000 euro per gli automobilisti sorpresi a circolare senza questo importante documento che ha cambiato versione dallo scorso ottobre 2021

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge Infrastrutture e Trasporti, convertito in legge dal Parlamento, lo scorso 10 novembre 2021 sono entrate in vigore le novità introdotte nel Codice della Strada.

Tra le principali modifiche ricordiamo l’inasprimento delle multe per chi parcheggia al posto riservato ai disabili, l’estensione della multa per tutti coloro che guidano ed utilizzano oltre allo smartphone anche tablet, notebook, computer e dispositivi analoghi.

Sono state introdotte nuove e più rigide regole anche per l’uso dei monopattini e tre nuovi divieti di sosta. Questi a titolo esemplificativo solo alcune delle novità del Codice della Strada.

Aggiornamenti e modifiche che hanno riguardato ben 40 articoli e che inevitabilmente, hanno portato a nuove sanzioni e multe per chi non li rispetta.

Quest’oggi però con i Consulenti di ProiezionidiBorsa non ci soffermeremo sulle nuove norme del Codice ma sui documenti che gli automobilisti devono tenere con sé, quando si mettono alla guida di un veicolo. In particolare, parleremo di un documento che può costare caro all’automobilista che non lo possiede. Infatti, scattano doppie multe fino a 2.000 euro per gli automobilisti sorpresi a circolare senza questo importante documento.

Il libretto di circolazione

Il Codice della Strada all’art. 180 stabilisce che per poter circolare con veicoli a motore, il conducente deve avere con sé il libretto di circolazione, la patente di guida in corso di validità ed il certificato di assicurazione obbligatoria.

Il libretto di circolazione o carta di circolazione altro non è se non il documento che attesta l’idoneità del veicolo alla circolazione oltre ad accertare la proprietà dello stesso, le caratteristiche del veicolo ossia il tipo di mezzo, la marca, il modello, il tipo di combustibile o di alimentazione del veicolo.

Dunque, coloro che si mettono alla guida sprovvisti di tale documento sono puniti con sanzioni salatissime.

Gli agenti accertatori, in questi casi, redigono un verbale con il quale elevano nei confronti degli automobilisti trasgressori una multa il cui importo va dai 42 ai 173 euro.

Scattano doppie multe fino a 2.000 euro per gli automobilisti sorpresi a circolare senza questo importante documento che ha cambiato versione dallo scorso ottobre 2021

A questo punto, è lecito chiedersi quando scatta la doppia sanzione.

La seconda sanzione, questa volta, è ben più salata della prima che va dai 431 ai 1.734 euro. In particolare l’automobilista sorpreso a circolare senza il libretto, dovrà presentarsi in un secondo momento presso gli uffici di Polizia per esibire il documento. Se non vi ottempera, senza un giustificato motivo, scatta la seconda sanzione.

In questo caso, l’organo accertatore notificherà al trasgressore l’ulteriore verbale.

Gli importi delle sanzioni variano a seconda se si è alla guida di un’autovettura o di un ciclomotore.

Dallo scorso ottobre 2021, il libretto di circolazione ed il certificato di proprietà sono stati sostituiti dal DUC. Ossia dal Documento Unico di circolazione e proprietà.

Dal DUC oltre ai dati identificativi del veicolo risultano anche la situazione giuridica e quella patrimoniale del veicolo.

Per il passaggio dalla vecchia alla nuova versione di questo importante documento, si precisa che il nuovo documento non è obbligatorio per i veicoli acquistati prima del 1°ottobre 2021.

In questi casi, i libretti emessi prima della data di entrata in vigore del DUC avranno validità fino alla loro scadenza.

Invece, per i veicoli di nuova immatricolazione è previsto direttamente il DUC. Lo stesso dicasi per i passaggi di proprietà e gli eventuali aggiornamenti della carta di circolazione.