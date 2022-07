L’aria è rovente in casa e l’unico rimedio può essere quello di accendere il condizionatore. Impugniamo il telecomando e schiacciamo il bottone. Ma non parte. Lo colpiamo con le mani e lo agitiamo nella speranza che questa sorta di rito possa risvegliare la tecnologia. Ma nulla cambia.

Allora è meglio mantenere la calma e seguire dei semplici passaggi per venire a capo della situazione e rinfrescare finalmente gli ambienti.

Sbloccare il telecomando del condizionatore con semplici passaggi

Il problema potrebbe essere di facile risoluzione e senza dover ricorrere al tecnico. I metodi fai da te sono i più veloci ed i più convenienti. L’importante è che funzionino.

Il primo controllo che dovremo fare è vedere se il display del telecomando è acceso. Se è spento sapremo di dover cambiare le batterie o utilizzare dei trucchi utili a far funzionare l’apparecchio fino all’acquisto delle pile nuove.

Se abbiamo un altro split della stessa marca, potremo usare il telecomando aggiuntivo per accendere. Nel caso il problema non fossero le pile scariche ed il condizionatore si attiva con l’altro telecomando, allora si dovrà sostituire quello non funzionante.

In ogni caso il telecomando deve essere puntato verso il sensore predisposto sullo split. Se non sappiamo dove si trovi, sarà meglio verificare sul libretto delle istruzioni. Puntare il telecomando nella direzione sbagliata ci potrebbe essere un funzionamento anomalo.

Un trucco

C’è anche un trucco per verificare se parte il segnale dal telecomando. Basterà inquadrare l’apparecchio con la fotocamera del cellulare per riuscire a vedere se si accende la luce quando schiacciamo i tasti. Se la luce si accende significa che il telecomando invia il segnale. Verifichiamo allora che non ci siano ostacoli lungo il tragitto fino allo split.

Il segnale deve essere inviato a non più di 10 metri dall’unità da attivare. Inoltre non ci devono essere luci eccessivamente forti in prossimità dei sensori, perché potrebbero inficiarne il funzionamento.

Da cosa dipende il malfunzionamento

Dopo aver fatto queste prove, dovremo verificare che il problema non provenga dal condizionatore. Muniamoci di una scaletta e proviamo ad azionare l’aria fresca con i pulsanti che si trovano sull’unità. Se il condizionatore si accende il difetto sta sicuramente nel telecomando che non funziona o non viene riconosciuto.

Un’ultima prova da fare per sbloccare il telecomando del condizionatore è verificare se all’interno del vano batteria c’è un tasto. Questo pulsante dovrà essere schiacciato e rilasciato dopo un paio di secondi per consentire lo sblocco dell’apparecchio.

Se il telecomando non è più funzionante e non si può recuperare, potremo acquistarne uno universale. Il costo sarà inferiore a quelli originali e basteranno pochi passaggi per impostarlo seguendo le istruzioni riportate.

