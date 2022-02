La primavera è ancora molto lontana, ma il terreno del nostro orto è pronto per essere lavorato in vista delle prossime semine. Infatti, sono solo in primavera e in estate, ma anche durante le altre stagioni le piante hanno bisogno di cure e attenzioni.

C’è sempre qualcosa da fare. Ad esempio, lavorare per bene il terreno e arricchirlo di sostanze organiche fertilizzanti, per fare in modo che le piante e i frutti nascano sani e rigogliosi.

Un’attività fondamentale è anche quella di eliminare le piante infestanti che potrebbero assorbire i nutrienti dal terreno.

Sarebbe un alleato della dieta e della pancia piatta questo ortaggio che si semina proprio a febbraio

Marzo è considerato il mese delle semine, mentre aprile e maggio quelli dei trapianti. Ma in realtà, le attività iniziano già a febbraio con la coltivazione in semenzaio.

Parliamo di quella tecnica che permette di seminare e far nascere le piantine in un ambiente protetto, per poi trapiantarle in vaso o in piena terra.

Infatti, questa tecnica è utilizzata anche per la semina dell’ortaggio che analizzeremo nelle prossime righe.

Ci riferiamo al cetriolo, un vegetale verde dalla forma allungata e dai bordi arrotondati che generalmente si mangia crudo o sottaceto.

Sui banchi del mercato possiamo trovare diversi tipi di cetrioli che si differenziano per colore e forma. Parliamo di un vegetale che ha solo 14 calorie ogni 100 grammi, ricco di fibre utili per l’intestino. Inoltre, il cetriolo potrebbe stimolare la diuresi. Infatti, sarebbe un alleato della dieta e della pancia sgonfia.

Ecco cosa succede a febbraio

Sappiamo che a febbraio o a marzo si piantano i semi dei cetrioli in un posto protetto e riparato. Per questa operazione si utilizzano delle vaschette o dei piccoli vasetti forati sul fondo. Questo per evitare i ristagni di acqua.

Ma come si procede? Innaffiamo per bene il terreno fino al momento del trapianto. Lo spostamento in piena terra avverrà solo quando la piantina avrà emesso le prime foglioline e quando non ci sarà più il rischio delle gelate.

Ricordiamo che il cetriolo necessita del caldo e delle alte temperature. Si adatta facilmente ad ogni tipo di terreno, purché sia esposto al sole e ben drenato, per evitare che le radici marciscano con l’acqua.

Facciamo attenzione agli afidi e parassiti che potrebbero rovinare il nostro raccolto estivo.

