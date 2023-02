Lasagne al forno sempre perfette? Evita questi 5 errori e avrai un primo piatto strepitoso anche il giorno dopo

Vuoi stupire tutti con un piatto ricco e gustoso? Ecco tutti i segreti per delle lasagne semplicemente strepitose, condite al punto giusto e che non si asciugano facilmente. Ideali per essere servite anche il giorno dopo.

Le lasagne al forno sono tra le prelibatezze più amate della tradizione culinaria tricolore. Da Nord a Sud dello Stivale, la ricetta originale si arricchisce di tanti ingredienti speciali. Le versioni da poter portare in tavola sono davvero tante. Come non innamorarsi, ad esempio, delle lasagne vegetariane, oppure della versione bianca al forno?

Insomma, per far felici gli ospiti c’è solo l’imbarazzo della scelta, tuttavia, ci sono alcuni errori banali che vengono commessi spesso, qualsiasi sia la ricetta. Per lasagne al forno sempre perfette il segreto è quello di evitare alcune piccole disattenzioni che possono alterare la buona riuscita della ricetta. Per un risultato ottimale sarebbero 5 gli errori più comuni (e magari anche molto banali) che commettiamo senza saperlo.

Attenzione al ripieno

Durante la preparazione del condimento può capitare di tagliare la verdura o la carne in pezzetti troppo grandi. In questo modo, il sugo non riesce adeguatamente ad amalgamarsi, quindi alcune porzioni risulteranno più condite e altre quasi vuote.

Per avere lasagne al forno sempre perfette la consistenza del condimento è fondamentale.

Il ragù, così come la besciamella dovranno essere densi e cremosi. Da evitare sughi troppo liquidi che scivolano sul fondo facilmente. Una consistenza più corposa del sugo, invece, permetterà alla pasta di insaporirsi nel migliore dei modi.

Non tutti sanno che per una lasagna a regola d’arte, bisognerebbe preparare a mano la sfoglia.

Questo passaggio rende la pasta più casereccia: buona e ricca di gusto. I veri chef sconsigliano l’uso della sfoglia confezionata, tuttavia, è un’abitudine piuttosto comune a causa della mancanza di tempo.

Una dimenticanza molto frequente è quella di non ungere la teglia con un filo d’olio o un pezzettino di burro. Il rischio è quello di far attaccare la sfoglia al fondo della pentola e compromettere la cottura dell’intera teglia di pasta.

Far seccare la sfoglia è uno degli errori più banali che possiamo commettere. Questo accade quando, durante la cottura, non prestiamo attenzione e quindi la pasta si cuoce troppo e il sugo si secca. La scarsa quantità di condimento, poi, può contribuire alla secchezza repentina della sfoglia. Ricordiamo che per un primo piatto con i fiocchi bisogna garantire alla sfoglia un ambiente umido. Quando la sfoglia più superficiale comincia ad apparire croccante e più secca, si consiglia di coprire le lasagne con un foglio di carta stagnola.