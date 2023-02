Tra i cantanti in gara a Sanremo 2023, tornano dopo anni ad esibirsi volti noti della musica. Artisti come Giorgia, i Cugini di Campagna, Paola e Chiara ed altri, tornano sul palco del famoso Festival. Tuttavia si rivelano vecchie glorie, nonostante i successi passati finiscono in fondo alla classifica. Nei prossimi paragrafi scopriremo di chi si tratta.

Anche quest’anno il Festival di Sanremo regala sorprese. Tornano su questo palco prestigioso artisti inaspettati che mancavano da tempo. Tuttavia le vecchie glorie finiscono negli ultimi posti della classifica. Rispetto al successo delle scorse edizioni, la situazione cambia. Ecco chi sono gli artisti che ritornano dopo anni a cantare a Sanremo.

Nuovamente insieme, Paola e Chiara ritornano in gara al Festival

Sempre in forma, Paola e Chiara rimangono fedeli al vecchio stile sul palco. Accompagnate da un corpo di ballo formato di soli uomini, cantano e ballano. Reduci dalla vittoria del 1997 a Sanremo, tornano ma finiscono in basso alla classifica provvisoria. Le ritroviamo infatti alla quattordicesima posizione con il brano “Furore”. Un drastico cambiamento rispetto ai successi passati. Ma non sono le sole a classificarsi tra le ultime posizioni. Anche Giorgia torna a Sanremo dopo tempo, con il brano “Parole dette male”. Ricordiamo il successo nell’anno 1995 con la vittoria a Sanremo con la canzone “Come saprei”. Tuttavia anche per lei si scende in classifica. Ritroviamo Giorgia tra le ultimi posizioni, ovvero classificata decima.

Sanremo 2023, le vecchie glorie finiscono negli ultimi posti della classifica

Tra le vecchie glorie c’è anche Anna Oxa, che ancora una volta si distingue per i suoi look inusuali. Spettinata e con un outfit semplice e privo di lustrini torna ad esibirsi sul palco di Sanremo. Sbalorditivo il risultato della classifica provvisoria. Inaspettatamente ritroviamo la Oxa tra le ultimissime posizioni con il brano “Sali”. La sua canzone infatti si classifica addirittura alla venticinquesima posizione. Con alle spalle ben due vittorie al Festival sorprende tutti con questo risultato. Ricordiamo la vittoria a Sanremo nel 1989 con “Ti lascerò” in duetto con Fausto Leali. Inoltre il successo del 1999, quando la cantante è prima in classifica con il brano “Senza pietà”.

Ecco chi si posiziona al primo posto nella classifica provvisoria

Controtendenza per Marco Mengoni che si ritrova in cima alla classifica provvisoria di Sanremo 2023. Vecchia gloria del Festival continua a riscuotere successo. Ricordiamo la vittoria del 2013 con il brano “L’essenziale”. Al momento troviamo Mengoni in cima alla classifica provvisoria del Festival di Sanremo. Il cantante infatti è primo con il brano “Due vite”. Stesso destino per il cantante Ultimo che ritroviamo tra le prime posizioni. Ricordiamo la sua vittoria a Sanremo nel 2018. L’artista vince il Festival gareggiando nella categoria nuove proposte con il brano “Il ballo delle incertezze”. Anche lui dopo tempo torna ad esibirsi sul prestigioso palco, lo ritroviamo in cima alla classifica provvisoria. Ultimo si posiziona secondo dopo Mengoni, con il brano “Alba”.