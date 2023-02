San Valentino, i numeri dell’amore che dovresti conoscere per farlo durare più a lungo

I numeri per far durare il nostro amore più a lungo-proiezionidiborsa.it

Mancano pochi giorni a San Valentino, il giorno più romantico dell’anno. Ma sai veramente tutto dell’amore? E soprattutto sai come farlo durare a lungo? Ci sono dei ricercatori che hanno studiato l’amore con gli stessi strumenti di un fenomeno matematico e hanno elaborato teorie per far funzionare la coppia, che possono farti sorridere ma che, assicurano, funzionano.

Stai organizzando la tua fuga romantica o scegliendo il regalo più adatto per la tua dolce metà? Qualunque sia il tuo modo di festeggiare, dovresti anche conoscere alcune dinamiche dell’amore per trascorrere un giorno perfetto evitando litigi e musi lunghi. A San Valentino, i numeri dell’amore da contare sono questi.

Come riconoscere il vero amore?

Si può studiare l’amore come fosse un problema matematico? Secondo alcuni ricercatori è possibile. L’amore ha degli schemi che si ripetono nel tempo e che si possono analizzare con le leggi della scienza. Ad esempio, puoi riconoscere se un sentimento è abbastanza profondo da essere considerato amore. È un calcolo abbastanza semplice che ognuno può fare. Funziona più o meno così. Devi considerare cinque variabili a cui assegnare un punteggio da 1 a 10. L’attrazione per il partner e il piacere per la sua presenza sono le prime due variabili. A cui seguono il bisogno di intimità, il desiderio di essere accettati e la paura dell’abbandono. Una volta fatto il calcolo sommando i vari punteggi, devi confrontarlo con il risultato della stessa operazione applicata a un’altra relazione importante nella tua vita, come quella per un caro amico. Più la differenza tra i punteggi è alta, più profondo è il sentimento.

San Valentino, i numeri dell’amore che tutti gli innamorati dovrebbero conoscere

Quanto può durare? È una domanda che ti fai spesso. All’inizio ogni relazione è meravigliosa e densa di promesse. Ma poi? Durerà a lungo? Ci sono alcuni segnali che ti aiutano ad analizzarla e che ti possono aiutare a capire cosa fare se le cose non vanno per il verso giusto. Prova a contare i segnali di affetto, come baci, carezze, sguardi, che ti scambi con il partner. Il loro numero deve essere cinque volte superiore a quelli che esprimono rabbia o risentimento. Solo allora la coppia reggerà. Analizza anche il modo in cui parli del tuo partner. Su 100 commenti che fai su di lui, quelli negativi dovrebbero essere meno di 10. E ancora, quante volte incontri il suo sguardo? L’incontro degli occhi indica un’intesa profonda. Più spesso avviene e più probabilità ci sono che i due rimangano insieme a lungo.

Come ti comporti durante una lite?

Si può misurare lo stato di salute di una coppia proprio analizzando i segnali che emergono durante una lite. I motivi di dissidio sono frequenti in una coppia, ma alcuni sono più importanti di altri, come quelli che riguardano l’educazione dei figli o la gestione dei soldi o ancora la sessualità. Analizza le reazioni che si manifestano durante una di queste liti. Ti fornisce elementi di diagnosi significativi per misurare lo stato di salute della tua relazione. Possono prevalere rabbia e disprezzo, ma qualche volta si può risolvere tutto con una battuta. Pare sia questo il segnale più positivo in assoluto. Le coppie che usano l’umorismo durante una discussione non avrebbero un disaccordo profondo e sarebbero quelle destinate a durare più a lungo.