Se la focaccia non lievita e non si gonfia probabilmente abbiamo fatto questi errori

Che sogno la focaccia calda, croccante fuori e morbida all’interno. Farla a casa proprio come quella del fornaio è sempre difficile, ma spesso per colpa di qualche errore comune. Vediamo cosa evitare e come cucinare nel forno di casa una focaccia così buona da mangiare con gli occhi.

Negli ultimi anni sono tante le persone che si sono appassionate all’arte della panificazione. Pizze, pane, focacce e frittelle ripiene di ingredienti genuini che sono una delizia fanno gola a tutti. Ma quando proviamo a farle a casa il risultato non è lo stesso di quelle cotte nel forno a legna. Così ce la prendiamo con la ricetta, con le dosi, con il forno o con le nostre doti culinarie. Ma la verità è che probabilmente facciamo qualche errore a cui non pensiamo che si può facilmente evitare. Oggi vediamo come cucinare una focaccia tipo pugliese alta, morbida e croccante all’esterno direttamente a casa.

Se la focaccia non lievita e non si gonfia

Uno degli errori più comuni è sicuramente utilizzare dell’acqua fredda. La temperatura ideale è quella ambiente, in questo modo il lievito si può attivare senza shock termico. Un altro errore comune è aggiungere l’olio d’oliva solo quando l’impasto si è già formato. Se invece lo versiamo nel mix di acqua e lievito avremo il massimo della morbidezza.

Dopo aver impastato in una ciotola, senza utilizzare per forza la planetaria, è importante lasciar riposare l’impasto. Così il lievito può cominciare a fare il suo lavoro ed è importante evitare di toccare l’impasto. Dopo circa 15 minuti si può aggiungere il sale, inglobarlo nell’impasto e solo a questo punto si passa sulla spianatoia. Non aggiungiamo altra farina, questo è un altro degli errori più comuni che fa saltare le dosi dell’impasto. Per un impasto morbido serve l’80% di idratazione, ad esempio per 500 g di farina servono 400 ml di acqua.

Il segreto per un impasto alto, morbido e croccante all’esterno

Ma quindi cosa bisogna fare per cucinare la focaccia perfetta? Evitiamo questi errori, ricordiamoci di fare bene le pieghe e facciamo lievitare per almeno 1 ora e mezza. Poi trasferiamo in teglia ben oliata, facciamo lievitare un’altra mezz’ora e stendiamo con le dita. Mettiamo rosmarino, sale e inforniamo in forno preriscaldato a 240° o al massimo in modalità statica. Per la cottura perfetta di ogni pietanza è importantissimo sapere quando usare il forno statico e quando il ventilato. Prima facciamo cuocere sul ripiano più basso per 10 minuti e poi altri 10 sul ripiano centrale. Così la tua focaccia sarà gonfia e morbida all’interno e croccantissima all’esterno.

Quindi, se la focaccia non lievita e non si gonfia potrebbe non dipendere dalle tue doti culinarie. Evitando questi errori e seguendo qualche piccolo accorgimento sfornerai una focaccia prelibata.