Saipem e Prysmian volano di oltre il 9%, dove potrà spingerli una settimana del genere?

In una settimana che ha visto un rialzo di circa il 4% come non si vedevano da gennaio 2023, Saipem e Prysmian volano di oltre il 9%. Guadagnano, quindi, più del doppio rispetto all’indice di riferimento. Quali implicazioni potrebbe avere una tale dimostrazione di forza? Se Saipem e Prysmian volano di oltre il 9% vuol dire che è arrivato il momento di puntare su questi titoli azionari? Come spesso accade le cose non sono così lineare, per cui bisognerà fare esercizio di cautela per non cadere nelle trappole degli orsi.

Ottimo segnale sul time frame settimanale per Prysmian: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 38,28 €, in rialzo del 3,40% rispetto alla seduta precedente.

Era dal gennaio 2023 che il titolo non registrava una performance settimanale così importante. Tuttavia, è ancora in corso il movimento laterale ribassista che sta attanagliando il titolo da mesi.

Guardando il grafico dei prezzi possiamo dire che solo la rottura di area 35,5 € o di area 39,11 € potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Lo scenario più probabile al rialzo è quello mostrato in figura con la linea continua. Quello al ribasso, invece, è indicato dalla linea tratteggiata.

Interessante segnale di inversione rialzista sul titolo Saipem, ma il pericolo ribassista è ancora dietro l’angolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 30 giugno in rialzo del 2,66% rispetto alla seduta precedente a 1,2750 €.

Anche su Saipem l’indecisione regna sovrana. Anche il segnale rialzista scattato alla chiusura di venerdì non è del tutto convincente visto che si è fermato sotto l’importante resistenza in area 1,2844 €.

Guardando il grafico dei prezzi possiamo dire che solo la rottura di area 1,042 € o di area 1,5165 € potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Lo scenario più probabile al rialzo è quello mostrato in figura con la linea tratteggiata. Quello al ribasso, invece, è indicato dalla linea continua.

