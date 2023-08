Sai quanto costa rifare un terrazzo nel 2023? Scopri le spese complete al mq per guaina e pavimentazione

Il rifacimento del terrazzo prevede costi precisi che interessano lavori e materiali. Se vuoi ristrutturarlo, devi sapere le spese alle quali andrai incontro. Ecco, perciò, delle cifre generali che ti permetteranno di orientarti meglio e decidere come agire.

Quando arriva la primavera si riscoprono gli angoli esterni della casa. Il terrazzo in questo periodo inizia a riprendere vita e mostrare tutta la sua utilità. Spesso lo si sfrutta come area verde, per rilassarsi o fare due chiacchiere in compagnia. Tuttavia, le intemperie o il tempo potrebbero danneggiare la struttura e pregiudicarne la funzionalità. Sarà allora che ci toccherà rimetterla a nuovo, se vogliamo goderci ancora le giornate all’aperto. Ma sai quanto costa rifare un terrazzo nel 2023? Ecco la risposta in base agli interventi previsti.

Quand’è il caso di procedere con la ristrutturazione?

A volte si sceglie di ritoccare il terrazzo solamente perché stufi del vecchio stile. In questi casi la soluzione potrebbe prevedere un semplice rinnovo estetico e visivo. Con un’accurata tinteggiatura e la nuova posa del pavimento si potrebbe ottenere l’effetto sperato.

In altre occasioni, invece, i lavori potrebbero derivare dalle condizioni precarie dell’ambiente. Se così fosse bisognerebbe procedere il prima possibile, per evitare ulteriori danni strutturali. Tra le problematiche più comuni vi sono cedimenti, rigonfiamento della pavimentazione e infiltrazioni d’acqua.

Sai quanto costa rifare un terrazzo nel 2023? Vediamo gli importi generali

Il primo fattore che influenza i costi per rifare il terrazzo sono le dimensioni effettive. Ovviamente, maggiore è lo spazio e più si verserà. Nello specifico, si potrebbero spendere circa 500 euro in più ogni 5 mq. Per cui, se per ristrutturare un ambiente di 10 mq pagheremo sui 2000 euro, per uno di 20 mq potremmo sborsarne anche 3000.

Oltre all’ampiezza dell’area su cui si dovrà lavorare, si deve tenere conto anche della tipologia stessa degli interventi. Per posare una base nuova i costi potrebbero variare dai 30 ai 60 euro al mq, a seconda del materiale. Se avessi intenzione di demolire e smaltire il pavimento, invece, potresti spendere tra 15 e 25 euro al mq. Sovente non si trascura nemmeno la verniciatura delle ringhiere, che potrebbe costare fino a 30 euro per metro. Infine, l’impermeabilizzazione con tanto di posa della guaina corrisponderebbe a una somma oscillante tra 20 e 35 euro al mq.

Un consiglio per risparmiare

Come abbiamo visto, gli esborsi economici per il rifacimento del terrazzo non sono irrisori. Per ridurre i costi, comunque, ci si potrebbero risparmiare alcuni lavori. Per esempio, lo smantellamento non è sempre necessario. Demolire pavimento e massetto comporta una spesa non indifferente, che si potrebbe evitare. In molti casi si potrebbe eseguire semplicemente l’impermeabilizzazione con malta cementizia o resine sintetiche, seguita dallo stucco. Non esitare comunque a chiedere un preventivo, e controlla se in quel periodo sono disponibili eventuali bonus governativi.