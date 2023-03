Sai qual è il paese, in Italia, dove è più facile vivere più di 100 anni? Dovremmo trasferirci subito tutti

L’elisir di lunga vita è uno dei sogni di tantissime persone. Tutti facciamo più attenzione al nostro benessere cercando di vivere il più a lungo possibile. Eppure, ci sono paesi e Regioni dove si vive più di altri, vuoi per il clima, vuoi per altri fattori. Ad esempio, in Italia, c’è un Paese dove, in percentuale, ci sono più centenari rispetto ad altre. Scopri se anche tu ci vivi.

Il sogno di ogni persona è quello di vivere il più possibile a lungo. Per godersi non solo la pensione, che arriva sempre più in là nel tempo, ma anche i propri cari. Per questo motivo, ognuno di noi fa il possibile per garantirsi il benessere, magari puntando su una alimentazione corretta.

Chi crede nell’astrologia, ad esempio, sa che ci sono dei segni che sono tra i più longevi al Mondo. Essere nato sotto uno di questi segni zodiacali, insomma, predispone a vivere più di altri. Certo, non è solo questione di astri e stelle, ma dipende anche da noi stessi riuscire ad alzare l’asticella della nostra vita.

Esiste un modo per scoprire la data della propria morte, ma chi ha il coraggio di farlo?

Certo, c’è chi, addirittura, non vede l’ora di sapere quando morirà. Ed esiste un modo per scoprirlo, affidandosi a una santa che, pare, ti possa rivelare il giorno esatto. Questione di gusti. Di certo, è più facile che le persone facciano l’esatto opposto, ovvero cerchino di curarsi per vivere il più a lungo possibile.

Che poi la ricetta è sempre quella. Non fumare, non bere alcolici, fare una sana attività fisica e, soprattutto, seguire una corretta alimentazione. Ce lo ripetono come un mantra fin da piccoli, anche se poi non sono così tanti quelli che seguono le quattro regole.

Ecco qual è la Regione in Italia dove ci sono, in percentuale, più centenari

Sai qual è il paese, in Italia, dove si vive più facilmente fino a 100 anni? Prima di scoprirlo, val la pena esaminare i dati che riguardano le Regioni italiane. Perché ce n’è una che, in proporzione, ha il più alto numero di centenari rispetto alle altre.

Che tanti si potrebbero aspettare, nella risposta, una Regione del Nord, dove, si dice, esistono migliori cure ospedaliere. Invece, la risposta è negativa. Va detto che, in realtà sul podio ci sono effettivamente due Regioni del Nord. Infatti, terzo è il Friuli-Venezia Giulia e seconda la Valle D’Aosta. Al primo posto, però, sapete chi c’è? Il Molise. Addirittura, ogni 100mila abitanti, 4,1 ha superato i 105 anni.

Sai qual è il paese, in Italia, dove è più facile trovare persone con almeno 100 anni? Ecco la risposta

Non è però in Molise il paese che risponde al quesito del titolo. Infatti, il paese con più centenari, in Italia, si trova in Sardegna. Si tratta di Perdasdefogu, che si trova vicino a Nuoro, 600 metri sopra il livello del mare. Ebbene, su 1.778 residenti, ben 8 hanno superato i 100 anni. In proporzione, nessuno è così felice.

Non solo. Ben 40 sono gli abitanti che hanno superato i 90 anni. E qui una famiglia era entrata nel Guinnes dei Primati come la più longeva del Mondo. Nel 2014, infatti, i nove fratelli Melis nove fratelli, insieme, avevano 837 anni, praticamente con una media di 93 anni ciascuno. Prepariamo subito le valigie.