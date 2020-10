In un articolo precedente abbiamo scoperto tre cose che in Giappone non si possono fare in pubblico ma che in Italia sono normali.

In questo articolo vedremo che ruttare a tavola non è maleducato, anzi! Ecco dove è un segno di apprezzamento.

Il significato di un rutto

L’eruttazione, rutto in gergo meno ortodosso, è la produzione di un suono proveniente dallo stomaco attraverso l’esofago a seguito di processi digestivi.

C’è a chi scappa, chi lo fa per vizio, chi per digestione e chi per educazione!

In Europa emettere rumori molesti è totalmente contrario al bon ton specie se si sta a tavola.

In altri Paesi invece viene interpretata come segno di educazione e rispetto, o come un complimento.

Per eschimesi e asiatici, infatti, un rutto a fine pasto è segno di apprezzamento per il cibo ricevuto. In Cina il rutto a tavola è considerato come un segno di gradimento del pasto e un modo per complimentarsi con lo chef.

Da dove arriva la tradizione del rutto libero cinese?

Alcuni sostengono che nella Cina di Mao, la pratica del rutto era accettata e ben voluta.

Mao credeva in una società contadina, semplice, e disprezzava l’aristocrazia e le buone maniere.

Ai tempi la parola di Mao era vangelo! Nessuno avrebbe potuto contraddirlo e così circa un settimo della popolazione mondiale non ha alcuna inibizione a ruttare a tavola.

Paese che vai usanze che trovi

Ogni Paese ha usi e costumi unici e incomprensibili per chi non sia nato lì.

Se stai per partire per un lungo viaggio, specialmente diretto in un luogo esotico, potresti rimanere sorpreso dal galateo sociale del Paese che stai per visitare.

Nonostante la globalizzazione spinga verso l’omologazione dei gesti, i canoni di riferimento cambiano e di molto.

In Cina oltre a tollerare i rumori molesti, pulirsi mani e bocca con la tovaglia è consuetudine; e anche sputare a margine del piatto o sotto al tavolo dove si sta mangiando è routine.