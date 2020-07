Ruggine in casa: come toglierla. Durante le vostre pulizie vi siete accorti che avete della ruggine in casa che non sapete come levare? Il team di Proiezionidiborsa ha il trucco che fa per voi. Il segreto risiede tutto nel mix straordinario di due elementi: il limone e il sale.

Ruggine in casa? Provate a immergere il limone nel sale

La ruggine si forma sugli oggetti di metallo a contatto con acqua e umidità. Quindi magari se avete un giardino o un balcone spesso la ringhiera è arrugginita, ma a volte anche i vestiti si possono macchiare di ruggine. Un errore che si fa spesso è l’utilizzo della candeggina. Ma bisogna assolutamente evitarla in quanto potrebbe complicare la situazione fissando in maniera definitiva le macchie e rovinando i materiali. E se possibile, escludete anche l’utilizzo dei prodotti chimici in commercio, sicuramente efficaci ma, a volte, potenzialmente dannosi per la salute.

Come eliminarla ruggine in modo naturale

Ecco quindi cosa dovete fare per dire addio alla ruggine. Cospargete del sale sulle superfici arrugginite e spremete su di esso il limone fino a quando non sarà ben impregnato. Lasciate riposare per due o tre ore e quindi effettuate la rimozione della ruggine strofinando con la buccia di lime rimasta. Il limone potete sostituirlo con il succo di lime.

Un altro metodo è quello di tagliare il limone a metà e immergere una della due parti nel sale. Forse è un po’ più faticoso, ma sicuramente efficace. Una volta che il sale si è attaccato al limone iniziate a strofinare il frutto sulla parte arrugginita del metallo e vedrete che piano piano questa inizierà a cadere. In questo modo potrete dire addio alla ruggine e soprattutto farlo in modo naturale, senza l’utilizzo di prodotti chimici. Clicca qui invece se vuoi sapere perché dovresti tagliare un limone in quattro fette e metterlo in camera.