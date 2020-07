Trattamenti alla keratina, i pro e contro

Quando si rientra dalle vacanze con capelli rovinati dal sole, dal mare e dai troppi lavaggi, si pensa di fare un trattamento alla keratina, vale a dire la proteina che costituisce il capello stesso. Questo processo di riparazione, piuttosto costoso (supera i 150 euro) non è però adatto a tutti i tipi di capello. Vediamo in quali casi va bene e in quali casi sarebbe meglio provare un altro trattamento ristrutturante.

Quando la keratina va bene

Parliamo di trattamenti alla keratina, i pro e i contro. La keratina offre un effetto lisciante e lucidante. Va bene ma non per tutti i tipi di capello: è adatta al capello spesso, crespo, che deve essere lisciato e nutrito. Gli effetti di lisciatura e lucidatura sono straordinari. Ma non è adatto per chi ha i capelli fini. Anche se qualcuno lo pensa. Arricchire con la keratina risolve il problema di stress chimici, meccanici e termici quali colorazioni, schiariture, permanenti e colpi di sole decoloranti. Cambiamo spesso look per vederci con occhi diversi. Ma non vuol dire che stiamo facendo qualcosa per la salute dei nostri capelli.

Di cosa hanno bisogno i capelli fini

Quali sono, duneq, nei trattamenti alla keratina, i pro e i contro? Sono più gli argomenti contro che a favore in caso di capelli fini. Per questa struttura capillare, meglio un trattamento che si chiama botox, che va a gonfiare, aumenta gli spessori. Vengono applicati due prodotti, il primo apre la squama e gonfia il capello. Si lascia in posa dieci minuti, poi si mette una crema che va a gonfiare il follicolo, infine si procede con lo shampoo.

A casa, un trattamento Olaplex

Al rientro dalle vacanze, per capelli rovinati ma senza situazioni tragiche, occorre un trattamento che non si limita ad agire superficialmente sulle cuticole. Una routine che arriva fino in profondità, lavorando in sintonia con le molecole dei capelli. Il trattamento Olaplex ha un’azione ristrutturante. Ricongiunge i ponti bisolfuri che formano la struttura portante della fibra capillare. Permette di moltiplicare e rinsaldare i legami di solfuro danneggiati. Le prime due fasi possono essere effettuate prima di farsi applicare il colore dal parrucchiere. Il terzo step, quindi il prodotto numero tre, si può invece applicare da soli a casa.