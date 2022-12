Consigli per un arrosto morbido in pentola o al forno e 5 contorni: a Natale faremo un figurone!

In molti saranno alle prese con il menù di Natale. Per chi fosse ancora indeciso sulla seconda portata, ecco alcuni consigli per preparare un arrosto di carne perfetto: tenero, morbido e succoso al punto giusto!

L’arrosto è un classico della tradizione. Dopo un primo goloso, è il tipico secondo piatto che viene servito in tavola per i pranzi importanti. In genere è di vitello. Ma è possibile utilizzare qualsiasi altro tipo di carne: ad esempio, di manzo, lonza, tacchino…

Vari sono anche i metodi di cottura: in pentola, in forno o con la pentola a pressione. Ad ogni modo, un buon arrosto dev’essere morbido e succulento. Per risultare perfette, anche le ricette apparentemente più semplici e banali necessitano di alcuni accorgimenti.

Consigli per un arrosto morbido che si scioglie in bocca

Il sistema più efficace per ottenere un arrosto di carne morbido e succoso, è la marinatura nel latte. Il pezzo di carne va coperto con 1 litro di latte a temperatura ambiente. Aggiungere anche 2 cucchiai di olio, uno spicchio d’aglio sbucciato e un rametto di rosmarino. Far riposare per 2 ore e poi procedere con la cottura. Alternativa al latte è la marinatura con olio, spezie ed erbe a piacere.

Cottura in pentola o tegame

Cominciamo a spiegare un metodo di cottura che richiede tempo e attenzione perché la carne non deve attaccarsi al fondo. Anzitutto, far scaldare 3 o 4 cucchiai di olio. Appoggiare quindi il pezzo di carne e farlo rosolare bene su tutti i suoi lati in modo da sigillare i succhi della carne. Dopo una decina di minuti circa, unire un classico soffritto e un pizzico di sale grosso. Sfumare con vino rosso e proseguire la cottura.

Aggiungere poi 4 mestoli di brodo vegetale, coprire con un coperchio lasciando aperto un piccolo spazio in modo che la pentola possa sfiatare. La cottura deve proseguire rigorosamente a fiamma bassa. Di media, servono un paio di ore. Controllare di tanto in tanto e, se necessario, aggiungere brodo.

Preparazione dell’arrosto al forno

Per la cottura al forno, la carne va massaggiata con dell’olio e condita con sale e pepe. Legare poi il pezzo di carne con uno spago ed inserire alcuni rametti di rosmarino. Far rosolare in una padella antiaderente con 3 cucchiai di olio e uno spicchio d’aglio vestito.

Quando la carne risulterà ben dorata, sfumare con un bicchiere di vino e far cuocere per 5 minuti ancora. A questo punto, trasferire la carne in una teglia unta di olio, coprire col fondo di cottura e cuocere in forno per 50 minuti a 160° C.

Cosa abbinare all’arrosto al posto delle solite patate

Dopo aver spiegato quali siano i consigli per un arrosto morbido, vediamo ora alcune idee di contorno per servirlo senza le classiche patate al forno.