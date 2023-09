Dove fare una vacanza di lusso in settembre in Sardegna spendendo un terzo che ad agosto

Ti piacerebbe vivere una vacanza di lusso in Sardegna, nei luoghi più frequentati dai vip? A settembre approfittando delle offerte migliori si può trascorrere una settima a un terzo del costo di luglio e agosto.

La Sardegna è una delle mete più ambite per chi vuole vivere una vacanza di lusso, immerso nella natura e nel relax. Fare una vacanza in Sardegna specialmente nelle zone più rinomate, ha un costo molto elevato a luglio e ad agosto. Tuttavia a settembre è possibile cogliere delle occasioni irripetibili e soggiornare in strutture da sogno a prezzi scontatissimi. A fine estate in Sardegna le spiagge sono meno affollate e il clima è ancora bello. E allora ecco alcuni consigli su dove fare una vacanza di lusso a settembre sfruttando le offerte migliori.

Le zone più esclusive dove fare una vacanza di lusso in Sardegna

La Sardegna è tutta bella, ma alcune zone dell’isola sono considerate più esclusive. Qui in luglio e ad agosto fare una vacanza ha costi altissimi, ma a settembre i prezzi crollano. Tra le località più famose ci sono la Costa Smeralda, il Golfo di Orosei, la Maddalena, Porto Cervo, Porto Rotondo.

In queste zone si possono affittare hotel, resort, appartamenti o ville, dotati di tutti i comfort e i servizi che si desiderano. Il calo del flusso turistico fa scendere inevitabilmente i prezzi del soggiorno in queste strutture. Gli alberghi potrebbero arrivare a vendere una stanza anche con un 70% di sconto rispetto ad agosto. Il proprietario di una villa potrebbe affittare l’immobile per una settimana ad un prezzo stracciato.

I costi e le offerte migliori

Il costo medio di una vacanza di lusso in Sardegna a settembre dipende da diversi fattori, come la durata, la destinazione, la sistemazione, i servizi. Anche a settembre, ovviamente vi sono diversità di prezzo a seconda del luogo e della struttura, ma questa differenza si riducono moltissimo. Abbiamo ipotizzato una vacanza di una coppia che desidera trascorre qualche giorno in Sardegna in strutture di lusso a settembre. Così abbiamo fatto una ricerca su uno dei maggiori portali per le prenotazione delle vacanze e abbiamo analizzato le offerte a partire dalle 3 stelle.

Facciamo alcuni esempi in base a una ricerca fatta al momento della stesura dell’articolo. Nel Golfo degli Aranci abbiamo trovato una offerta per 6 notti più volo a partire da 225 euro. A Stintino volo più sistemazione in albergo 4 stelle, al costo di 365 euro a persona per 6 notti. Abbiamo anche fatto una ricerca su un conosciutissimo portale dedicato ai viaggi di lusso scontatissimi. A Palau in resort 5 stelle, per 6 notti in trattamento mezza pensione, il costo sarebbe di 470 euro a persona. In questo prezzo c’è compreso il traghetto con trasporto dell’auto da Livorno a Golfo Aranci, andata e ritorno.

Prepara le valigie, la Sardegna ti aspetta

Una vacanza di lusso in Sardegna a settembre è possibile e conveniente, se si sfruttano le opportunità che l’isola offre in questo periodo dell’anno. La Sardegna a settembre è una meta ideale per una vacanza di lusso, il clima è ancora bellissimo e si ha una maggiore tranquillità.

Per chi ama il mare da cartolina e le spiagge incontaminate, nel Mediterraneo non ha che l’imbarazzo della scelta. Per esempio potrebbe fare vacanze di lusso quasi gratis nell’isola preferita dal famoso geologo Mario Tozzi.