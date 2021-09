“Il treno passa una volta sola” è una frase che ci sentiamo ripetere sin dai tempi più antichi. Ma siamo sicuri che questo treno passi realmente? A parte i proverbi ben noti ovunque, si tratta di un mezzo di trasporto molto comodo, che permette di spostarsi da un capo all’altro dell’Italia.

Difatti, possiamo passare da uno Stato all’altro stando comodamente seduti per qualche ora ed ecco che il gioco è fatto. D’altra parte, è possibile acquistare i biglietti a prezzi ridotti e certamente convenienti rispetto al trasporto aereo o addirittura alla benzina per l’auto.

Tuttavia, anche il treno non è esente da problematiche, specialmente in merito a ritardi e cancellazioni delle tratte di viaggio. E così, rischiamo di perdere colloqui di lavoro, appuntamenti importanti e, da non sottovalutare, tanta pazienza. Ma come possiamo difenderci dai disagi di queste noiose situazioni?

Ritardo del treno e rimborso, ecco come ottenere fino al 50% di indennità

Purtroppo, non possiamo controllare i mezzi pubblici e la loro puntualità non dipende certamente da noi. Ricordiamo, però, che non sempre è colpa delle compagnie, che spesso si ritrovano ad affrontare problemi di forza maggiore e indipendenti dalla loro volontà.

Anche se non possiamo evitare eventuali disagi, possiamo comunque ottenere un rimborso per il danno subito. A questo proposito, bisogna distinguere sia il tipo di treno, regionale o nazionale, sia il tempo del ritardo. Per i treni nazionali, si prevede un rimborso del 25% del costo del biglietto acquistato per ritardi tra i 60 ed i 119 minuti. Diversamente, il rimborso sarà del 50% per ritardi superiori ai 120 minuti.

Gli stessi importi e la stessa durata riguardano i treni regionali, ma con un’ulteriore specifica. Infatti, il costo del biglietto non deve essere inferiore ai 16 euro per il rimborso del 25% e agli 8 euro per ottenerne il 50%.

La procedura da seguire

Per ottenere il rimborso, si possono scegliere diverse opzioni. La prima prevede la compilazione di un apposito modulo online presente sul sito di Trenitalia, inserendo tutte le informazioni necessarie.

Se abbiamo acquistato il biglietto presso un’agenzia di viaggio, potremo rivolgerci alla stessa, oppure recarci in qualsiasi biglietteria. In alternativa, è possibile contattare il call center di Trenitalia e ottenere il supporto necessario.

La procedura, in tutti e tre le ipotesi, è da effettuare dopo le 24 ore ed entro i 12 mesi dal ritardo del treno.

E per i treni regionali? In tal caso, bisognerà compilare un modulo ad hoc e seguire le indicazioni ivi previste.

Ritardo del treno e rimborso, ecco come ottenere fino al 50% di indennità per i treni regionali e nazionali. Un piccolo conforto in situazioni che potrebbero crearci alcuni disagi durante i nostri spostamenti.