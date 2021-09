A tutti è capitato, almeno una volta nel corso della vita, di accusare dolori muscolari e crampi.

Oltre ad essere dolorosi, a volte possono essere fastidiosi al punto da richiedere l’intervento di un medico.

Anche in questo caso la prevenzione è molto importante, infatti ogni anno dovremo sottoporci ad analisi per vedere se abbiamo alcune carenze nell’organismo.

Specialmente durante l’autunno, per evitare i malanni e per rafforzare il nostro sistema immunitario potrebbe essere utile questo frutto antiossidante ricco di vitamina C.

È fondamentale anche l’alimentazione che dovrebbe essere sempre varia ed equilibrata, per stare bene e cercare di avere meno problemi fisici possibili.

Dolori muscolari e crampi potrebbero essere segnale di mancanza di questo minerale indispensabile

Durante l’anno, capitano dei periodi durante i quali ci sentiamo particolarmente stanchi e percepiamo dolori muscolari che spesso associamo al lavoro o allo stress quotidiano.

Spesso abbiamo semplicemente necessità di riposo ma a volte ciò può esser causato da una carenza di magnesio nel nostro organismo.

Questo minerale è fondamentale in quanto permette al corpo di funzionare correttamente.

Oltre ai crampi, in casi gravi la sua carenza può provocare anche aritmie ed è per questa ragione che non dovrebbe mai mancare.

Sicuramente, come anticipavamo, una corretta alimentazione è la chiave per assumere il magnesio nelle giuste quantità.

Reintegrare questa mancanza con l’alimentazione

Ogni giorno dovremo assumere circa 300 mg di magnesio ma non sempre questo è possibile a causa della vita frenetica che conduciamo.

Dovremo comunque cercare di integrare gli alimenti che lo contengono, come le verdure a foglia verde, nello specifico bieta, broccoli, carciofi, cavoli e spinaci.

Per il nostro organismo sono preziosi cereali come pasta e riso integrali ma anche i legumi e la frutta secca, come ad esempio mandorle e noci.

Proprio queste ultime sono un alleato straordinario per la nostra salute in quanto ci può essere d’aiuto per aumentare l’apporto di omega-3 nell’organismo.

La frutta, al contrario di quello che possiamo pensare, non è particolarmente ricca di magnesio fatta eccezione per avocado, fichi e banane.

Nel caso non riuscissimo a compensare questa mancanza con l’alimentazione, sarà il nostro medico di fiducia a consigliarci appositi integratori.

Il perché di questi fastidi

Questi fastidi si verificano perché, quando si abbassano i livelli di magnesio, automaticamente il tessuto muscolare comincia ad indurirsi.

È proprio per questa ragione che percepiamo spasmi muscolari e crampi ed è fondamentale porre rimedio.