Chi volesse profittare del clima più favorevole per iniziare a ristrutturare casa, potrà contare su numerosi incentivi ed agevolazioni. Soprattutto tutti coloro che quest’anno ristruttureranno le scale di casa, sia interne che esterne, potranno beneficiare del bonus ristrutturazioni.

Ecco quindi come ristrutturare le scale: le detrazioni fiscali e i modelli di tendenza 2021

Dalla lettera della Legge di bilancio 2021, l’agevolazione fiscale, prevista per questo tipo di intervento e rinnovata anche per quest’anno, è del 50%. Questo significa che le spese sostenute per la costruzione di una nuova scala o il rifacimento di una vecchia verranno rimborsate tramite uno sconto IRPEF. Tale importo verrà restituito con rate annuali per dieci anni.

Il tetto di spesa agevolabile, per cui varrà la detrazione fiscale, è di 96.000 euro.

Con il solo intervento su una scala difficilmente si riuscirà, comunque, a raggiungere tale massimale di spesa.

L’Agenzia delle Entrate annovera fra gli interventi agevolabili, per quanto riguarda le scale interne o esterne:

a) l’installazione ex novo;

b) il rifacimento e sostituzione, modificando pendenza e posizione rispetto alla scala preesistente.

Le autorizzazioni da richiedere, in base al tipo di modifica o installazione, possono essere la SCIA, la CILA o il “Permesso di Costruire”.

Inoltre bisogna avere la premura di conservare la documentazione necessaria da presentare come spiegato qui.

Trend 2021 per le scale interne

In un articolo dal titolo “Ristrutturare le scale: le detrazioni fiscali e i modelli di tendenza 2021” non possiamo non trattare delle mode di quest’anno.

Le tendenze design 2021 per le scale interne sembrano allinearsi con quelle dei rivestimenti e dell’arredo.

I materiali naturali come il legno sono da privilegiare per quanto riguarda i gradini ma anche le ringhiere. Le essenze più utilizzate sono il faggio e il rovere. Legni chiari che stanno riscontrando sempre più successo anche per i pavimenti.

Il legno viene utilizzato spesso in unione con materiali ad effetto moderno. Come il vetro oppure l’acciaio.

Il legno, quindi, non viene a coincidere con uno stile rustico. Quanto ad un design natural e minimalista.

La struttura che sembra riscontrare successo per il 2021 sembra essere la scala a sbalzo autoportante. Nelle scale a sbalzo senza appoggio i gradini vengono fissati direttamente a muro (solo a certe condizioni come avere un muro in cemento armato).

Le ringhiere sono indipendenti dalla struttura. In molti casi proprio in un’ottica di estrema leggerezza si rinuncia persino alla ringhiera.

L’illuminazione dei gradini è poi un fattore decisamente da non sottovalutare. Tramite faretti segnapasso incassati o strisce led colorate, l’illuminazione diventa parte integrante della scala.