Il bollo auto è la tassa che i possessori di un veicolo sono tenuti a pagare annualmente. L’importo dovuto varia in base alla potenza del motore e alla classe di inquinamento dell’auto. Chiunque possiede un veicolo a 2 o 4 ruote, quindi, è tenuto a pagare la tassa di circolazione. A meno che non ricada in una delle casistiche di esenzione. Si tratta di una imposta a livello regionale e, quindi, a gestirla è la Regione di residenza. Ad eccezione di Piemonte e Lombardia, che hanno una scadenza annuale unica, in tutte le altre Regioni sono previste 3 scadenze annuali per il pagamento. Ad aprile, agosto e dicembre. Anche se non tutti lo sanno il bollo può, in alcuni casi, essere pagato anche a rate.

Quando è possibile il pagamento rateale?

In linea generale il bollo auto è una tassa che non può essere rateizzata. Deve, quindi, essere pagata, il linea di massima, in un’unica soluzione. Esistono, però, dei casi, in cui è possibile pagare il bollo auto in modo parziale. Questo per allinearsi con la scadenza annuale del pagamento. Solitamente quando si immatricola il veicolo, infatti, il primo bollo auto va pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Solo nel caso che venga immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese il pagamento può essere posticipato entro la fine del mese successivo.

Ma se si immatricola una macchina a settembre, ad esempio, si potrà scegliere di pagare solo le mensilità del bollo auto che separano dalla fine dell’anno. Senza versare anche, quindi, i mesi da gennaio a settembre dell’anno di immatricolazione.

Anche se non tutti lo sanno il bollo auto può essere pagato anche a rate presentando questa domanda

È possibile, però, pagare a rate il bollo auto qualora si riceva un avviso di accertamento per bollo auto non pagato. E solo se l’importo dovuto è superiore a 250 euro. Ma è necessario che l’automobilista sia in regola con eventuali altri piani di rateizzazione richiesti in precedenza e ancora in essere. Il numero di rate verrà stabilito sull’importo dovuto tenendo conto che ogni rata non può avere un importo inferiore a 30 euro.

Solo nel caso che il contribuente autocertifichi un disagio economico molto grave è possibile ottenere un numero maggiore di rate. Il cui numero, in ogni caso, non può essere superiore a 30.

