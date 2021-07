Per tornare dalle vacanze dimagriti, riposati e felici, non serve andare in una spa. Possiamo ottenere lo stesso risultato concentrandoci su alcune attività che ci faranno sentire meglio e da subito. Ecco quali sono, riassunte dagli Esperti di Alimentazione e Fitness di ProiezionidiBorsa.

Per prima cosa, visto che non dobbiamo lavorare, aumentiamo l’idratazione e l’evacuazione. Attiviamo un risciacquo intensivo del nostro corpo. Chi pesa 70 chili deve bere 10 bicchieri da 250 ml ogni giorno. Per fare il calcolo giusto, dividiamo il nostro peso per 10. Beviamo ogni ora.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Prepariamoci al primo giorno di impegno per ridurre la pancia in vacanza con 7 giorni di fitness e dieta. Iniziamo a bere acqua già durante il viaggio, avremo la scusa buona per fermarci con l’auto e riposare.

Più vegetali e meno latticini

Aumentiamo l’assunzione di vegetali a foglia verde. Il magnesio contenuto nelle verdure ha una forte azione anche calmante sul nostro organismo. Centrifugate di ortaggi e agrumi, insalate condite con il succo di limone, aumentano l’assunzione di magnesio.

Per questa settimana lasciamo perdere carni rosse e grassi, latte e latticini, lasciamo perdere i cereali come grano, riso e mais, sia che si tratti di alimenti o derivati, come gli spaghetti o le gallette. Evitiamo queste categorie se vogliamo ottenere un risultato rapido.

In fuga dallo stress

Questa settimana dedichiamoci a riprendere con lo sport, partendo da attività piacevoli come nuoto e camminata. Facciamo il bagno con i figli, gli amici, i parenti, i vicini di ombrellone. Portiamo la palla in acqua o dedichiamoci ad alcuni esercizi facili da fare in spiaggia, se la situazione lo permette (ecco qui quali sono).

Il movimento in acqua ci aiuta a riattivare i muscoli in modo piacevole. Andiamo a passeggiare sulla riva del mare, fra qualche giorno passeremo alla camminata veloce. Per una settimana dobbiamo fare almeno una ventina di minuti di passeggiata e poi di camminata veloce.

Ridurre la pancia in vacanza con 7 giorni di fitness e dieta

Quando siamo distesi al sole o sotto l’ombrellone dedichiamoci alla spiritualità. Con un sottofondo musicale adatto (se ne trovano tanti su internet) cerchiamo di fare qualche minuto di meditazione. Contriamo i muscoli per qualche minuto e concentriamoci sull’ascolto del nostro corpo, se abbiamo dolori o crampi e dove.

Andiamo a respirare in una pineta o in un bosco, a camminare su un prato. E a toccare il tronco degli alberi, per ridurre l’inquinamento elettromagnetico.

Scarichiamo la nostra elettricità camminando scalzi in casa, un’attività che ci aiuta a rilassarci.

Aumentare le ore di sonno

Il sonno ristoratore e profondo aiuta ad attivare i processi auto riparativi del corpo. Eliminiamo ogni tipo di illuminazione nella stanza, se abbiamo un condizionatore.

Schermiamo il rumore esterno con tappi per le orecchie.