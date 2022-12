Rialzo stellare per un titolo azionario - proiezionidiborsa.it

Dopo un inizio anno caratterizzato da una serie di alti e bassi da cardiopalma, il ribasso aveva preso il sopravvento su Fincantieri. Gli ultimi due mesi, però, hanno visto uno rialzo stellare che ha risollevato le sorti del titolo. Quale futuro per questo titolo azionario?

Fincantieri è una società che ha interessi in moltissimi settori. I suoi cantieri, infatti, realizzano sia navi da crociera che navi da guerra. Allo stesso tempo, però, il gruppo si aggiudica il contratto per la realizzazione della diga foranea del porto di Genova. La corsa agli armamenti, quindi, potrebbe favorire Fincantieri anche se il suo portafoglio ordini è già eccezionale. Ad esempio, il backlog al 30 settembre 2022 era pari a 24,1 miliardi di euro contro i 26,6 miliardi di euro al 30 settembre 2021 con 92 navi in portafoglio.

Anche l’indebitamento è visto in diminuzione rispetto ai valori del 30 giugno 2022.

Nonostante i buoni numeri della trimestrale e le interessanti prospettive, le posizioni corte sul titolo sono al secondo posto tra i più shortati di Piazza Affari per un totale di 1,76% della capitalizzazione. Solo Maire Tecnimont fa peggio con un totale di posizioni corte pari al 4,77%.

Rialzo stellare per un titolo azionario che arrancava da anni: cosa ci dice l’analisi grafica?

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 5 dicembre a quota 0,5550 euro, in rialzo dell’1,28% rispetto alla seduta precedente.

Un rialzo come quello cui abbiamo assistito da inizio ottobre fino a qualche giorno fa non si era mai visto sul grafico di Fincantieri. Sono state ben 41, infatti, le sedute con l’indicatore di tendenza dello SwingTradingIndicator impostate al rialzo. In questo arco temporale le quotazioni si sono apprezzate di oltre il 20%.

Da un qualche seduta, però, il rialzo ha perso slancio e le medie hanno incrociato al ribasso. Ancora niente di drammatico, ma le prossime sedute potrebbero essere decisive. Prestare, quindi, molta attenzione.

Ricordiamo che negli ultimi anni le quotazioni di Fincantieri hanno arrancato a Piazza Affari perdendo circa il 60% negli ultimi 5 anni.

Le raccomandazioni degli analisti

Per gli analisti, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione del 10% circa. Questa previsione potrebbe essere molto solida in quanto la dispersione tra le raccomandazioni degli analisti è pari a circa il 7%. C’è, quindi, una visione coerente tra gli addetti ai lavori.