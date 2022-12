Rialzo finito sui mercati azionari? Tirare i remi in barca?

Giornata di contrattazione che apre in forte rialzo sulla scia di Wall Street di ieri che ha festeggiato le parole di Jerome Powell. Tassi fermi? Quindi, ora a cosa dovranno guardare i mercati? Vediamo come mantenere il polso della situazione.

I mercati invertono al ribasso la loro tendenza rialzista solitamente quando aprono alto e poi tendono a scendere per il resto della giornata. Quello odierno, fino a questo momento è un segnale negativo. Potrebbe essere, come riferiscono da alcune sale operative, che si fanno scaricare gli oscillatori in vista del report sull’occupazione di domani.

Questo dovrebbe confermare ulteriormente che i tassi probabilmente rimarranno fermi per alcuni mesi, e che finalmente l’inflazione da scomoda, ora tenderà a rientrare. Wall Street ieri ha festeggiato, ma anche in questo caso andranno monitorati dei livelli senza dare nulla per scontato.

Tirare i remi in barca? Rialzo finito sui mercati azionari? Secondo alcuni analisti, questa potrebbe essere l’occasione per chiudere le posizioni rialziste. Il motivo? Il rialzo non sarebbe giustificato dai fondamentali dell’economia mondiale.

La view dello scrivente invece è un’altra.

Nel breve termine ci potrebbe stare anche un piccolo ritracciamento. Per il lungo termine invece, crediamo che alle porte ci potrebbe essere un periodo di lieve rallentamento dell’economia, e questo potrebbe portare i prezzi dell’azionario ancora più in alto.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:38 abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.452

Eurostoxx Future

3.973

Ftse Mib Future

24.620

S&P 500 Index

4.058,11.

I prezzi tendono ad allontanarsi dai massimi raggiunti in apertura di seduta.

I primi giorni del mese sono quasi sempre negativi

Il mese di dicembre dovrebbe presentare tendenza positiva, ma la statistica vuole che i primi 3/4 giorni di Borsa aperta possano essere leggermente negativi.

Rialzo finito sui mercati azionari? Come regolarsi?

I minimi di ieri sono lo spartiacque fra nuovi rialzi, e fine del rialzo. Per il momento, i nostri oscillatori continuano a proiettare nuovi rialzi già da domani, al massimo martedì prossimo.

Come stanno andando le previsioni affidabili?