Siamo invasi dalle notizie di nuovi concorsi, che finalmente stanno garantendo nuovo personale agli uffici pubblici nazionali.

Le selezioni vanno avanti in modo spedito e si cerca in ogni modo di evitare le lungaggini tipiche del passato. Da Roma al resto d’Italia, Comuni, Regioni e vari Enti pubblici hanno avviato un vero e proprio processo di rinnovamento della loro forza lavoro. Attenzione però, perché in questa ondata di ricambi, i dipendenti in forza da ormai diversi anni risultano assolutamente fondamentali. Sono loro, infatti, a fungere da guida per i nuovi addetti che si troveranno presto ad essere autonomi e indipendenti.

D’altra parte, questi numerosi ingressi hanno riguardato finora soprattutto i laureati in discipline giuridiche, economiche e politologiche. Stavolta, però, gli esperti di concorsi di ProiezionidiBorsa intendono occuparsi di un concorso riservato a specialisti provenienti da studi diversi.

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha indetto una procedura selettiva per 32 professionisti, laureati in discipline tecnico-scientifiche. Si tratta di un’opportunità davvero importante, sia per la prestigiosa posizione professionale che per la retribuzione annua.

Secondo il CCNL del comparto Funzioni centrali relative al triennio 2016-2018, questa categoria professionale gode di una retribuzione oltre i 37.000 euro l’anno.Non sappiamo quali variazioni si avranno negli anni, ma intanto la base tabellare, quantomeno fino al 2018, risultava proprio questa.

Vediamo i dettagli dell’iter di selezione, iniziando proprio dallo stipendio tabellare.

Retribuzione oltre i 37.000 euro l’anno con questo nuovo concorso da 32 posti presso un importante Istituto nazionale

Il concorso è volto ad assumere professionisti di primo livello presso la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi dell’Istituto.

Passiamo ora alle varie fasi del concorso.

È possibile inviare la domanda in modalità telematica entro le ore 17.00 del prossimo 26 maggio, accedendo all’apposito sito web. In sede di candidatura, si richiede inoltre di allegare il proprio documento d’identità in formato pdf.

I requisiti necessari per partecipare si suddividono nei classici generali e specifici, questi ultimi relativi al titolo di studio posseduto.

Si richiede il possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria, chimica, fisica, biologia, agraria, scienze geologiche e zootecniche. Per ulteriori informazioni, si consiglia di dare uno sguardo all’articolo 2 del bando.

Andiamo ora alle prove da sostenere.

Prove da superare

La selezione prevede innanzitutto la valutazione dei titoli, seguita da una prova scritta ed un colloquio orale.

La valutazione si baserà in modo particolare sui titoli accademici posseduti, così da fare un’iniziale scrematura. Difatti, accederà alla fase seguente un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a bando.

La prova scritta consisterà in un quiz a risposta multipla, il cui punteggio minimo per essere ammessi all’orale è di 21/30esimi.

Occhio alle scadenze e all’articolo 9 del bando sulle materie da studiare per arrivare alla selezione ben preparati.

Approfondimento

Questa meravigliosa Regione circondata dal mare cerca 60 unità a tempo indeterminato e basterebbe anche la licenza media