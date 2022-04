Ecco finalmente arrivare il terzo dei quattro ponti consecutivi tra aprile e giugno. Con questo tra sabato 30 aprile e domenica Primo maggio entriamo ufficialmente nel clou della stagione dell’oroscopo. Cominciano veramente a delinearsi le posizioni di alcuni segni, con le previsioni che quasi sempre si rivelano esatte. Come quelle che vedremo oggi, che vedono ancora una volta Ariete e Toro super protagonisti, con il Sagittario all’angolo. E 2 segni che potrebbero invece, anche un po’ a sorpresa rivelarsi dei veri e propri outsider.

Un cielo fermo che preoccupa il Sagittario

C’è un’atmosfera abbastanza turbata nel cielo del Sagittario. Preoccupato per un lavoro che non dà soddisfazioni e per un rapporto amoroso stagnante. Il rischio più grosso è quello di commettere dei passi falsi, proprio spinti dalla voglia di cambiare. Ma le stelle parlerebbero di cambiamenti importanti già a partire dalla fine di maggio. Con un’estate che dovrebbe svoltare al meglio. Si tratta quindi di contenere i danni nelle prossime settimane, aspettando tempi migliori.

Sul ponte del Primo maggio la solita fortuna sfacciata per Ariete e Toro ma attenzione a questi altri 2 segni che potrebbero essere travolti dalle sorprese con il Sagittario KO

Ormai potremmo essere veramente alle soglie della noia, parlando delle fortune dell’Ariete. Nuovi incarichi professionali e soddisfazioni economiche in arrivo nei prossimi giorni per questo segno. Attenzione che l’Ariete sarebbe baciato anche da Venere, soprattutto nei nuovi incontri. Per chi cerca l’anima gemella, potrebbe essere l’occasione giusta. Risveglio sentimentale anche per il Toro, che da buon testone, non è però disposto a perdere tempo. Relazioni statiche e prive di emozioni sono pronte per essere chiuse, aprendo le porte a nuove avventure. Buona anche la situazione economica, ma attenzione a non strafare col rischio di perdere soldi.

Cancro e Bilancia si inseriscono al top

Sul ponte del Primo maggio incombe finalmente anche il segno del Cancro. C’è una Venere potentissima alleata in amore, assieme alla Luna. Attenzione che potrebbero sbocciare degli amori intensi e meravigliosi. Per le coppie affiatate, qualche piccolo litigio, ma che verrà brillantemente superato. Al lavoro finalmente, dopo settimane di oblio, qualcuno sembra essersi ricordato del Cancro. In arrivo possibili buone notizie.

Chiudiamo con la Bilancia, un tantino gelosa in amore e quindi, particolarmente suscettibile. Ma, le stelle guardano con ottimismo al lavoro e soprattutto allo studio. Magari messi assieme con la possibilità di vincere dei concorsi professionali e ritrovarsi prima dell’estate con un nuovo lavoro soddisfacente.

