La stagione dei rendimenti sul reddito fisso sta vivendo un periodo relativamente felice se rapportato al recente passato. Inflazione, BCE, concorrenza tra gli operatori sono alla base di continui “strappi ai rialzi” sul fronte dei rendimenti e/o delle condizioni offerte. Il tutto per la gioia dei risparmiatori affezionati a questo segmento di mercato, che in tal modo riescono a valorizzare la liquidità.

In questa sede, in particolare, analizzeremo le condizioni economiche di alcuni dei tanti conti deposito (CD) presenti sul mercato. È da mesi che gli intermediari propongono soluzioni sempre nuove e affascinanti per cui si rende utile fare un parziale punto della situazione. Entriamo nel vivo, quindi, scopriremo rendimenti spettacolari sui conti deposito che ad aprile liquidano ricchi interessi sul capitale depositato.

Due banche a confronto: Banca IFIS e Banca Aidexa

Il conto deposito Rendimax di Banca IFIS offre un rendimento che può arrivare fino al 4,00% lordo annuo. È il caso del CD vincolato posticipato sulla durata a 5 anni (4,00% lordo e 2,96% netto) ed interessi liquidati trimestralmente. Invece la linea vincolata a 5 anni con gli interessi liquidati in anticipo offre il 3,55% lordo e il 2,63% netto. Infine dallo scorso 6 aprile la banca ha aumentato i tassi di interesse dei prodotti Libero, Like e delle scadenze fino a 2 anni sul Vincolato anticipato e posticipato.

“X Risparmio” è invece il CD vincolato di Banca Aidexa, anch’esso senza costi. L’istituto prevede scadenze differenti dai 3 ai 36 mesi. Sulla durata più lunga, in particolare, il tasso annuo lordo arriva al 4,50%, ossia il 3,33% effettivo. Per chi decide di recuperare le somme depositate entro 32 giorni dal termine del vincolo, capitale e interessi netti arrivano sul conto direttamente a scadenza.

Le offerte economiche di CheBanca! e Smart Bank

Andando oltre ecco altre due interessanti offerte provenienti, rispettivamente, da CheBanca! e Smart Bank.

La banca retail del Gruppo Mediobanca offre il 3,50% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata a 12 mesi entro il 30 aprile 2023. Gli interessi, in particolare, sono liquidati in anticipo, al momento della costituzione del vincolo. Il risparmiatore può scegliere se prelevarli per le sue esigenze personali o tenerli sul CD e produrre altri interessi al tasso annuo base.

Smart Bank, invece, riconosce il 5,00% annuo lordo (3,70% effettivo) sulle somme vincolate a 60 mesi. Gli interessi sono liquidati a cadenza annuale mentre abbiamo visto che l’intermediario consente di richiedere fino all’80% del deposito prima della scadenza.

Rendimenti spettacolari sui conti deposito che ad aprile liquidano ricchi interessi sul capitale depositato

ViViConto è il conto deposito di ViViBanca per chi intende valorizzare i propri risparmi. È a costo zero e lo si apre direttamente online in pochi passaggi. La banca propone 3 diverse soluzioni (ViViConto, ViViConto Plus e ViViConto Extra) tra cui scegliere in base alle proprie esigenze. In particolare, la linea Extra consente di vincolare il capitale tra diverse scadenze disponibili e ottenere un rendimento fino al 4,25% annuo lordo (durata a 48 mesi). Gli interessi arrivano a scadenza, insieme al rimborso del capitale.

Chi apre il c/c online Cherry Bank ha, infine, la possibilità di vincolare i risparmi su 3 prodotti differenti proposti dall’istituto. Ossia un CD libero (Cherry Box), un semi-libero (Cherry Recall al tasso lordo annuo del 2,80%) e Cherry Vincolato dove è possibile scegliere tra 7 scadenze differenti. Sul vincolo a 60 mesi, in particolare, i rendimenti arrivano al 4,00% annuo lordo (interessi liquidati in via posticipata a ogni trimestre).

Avvertenze al Lettore

In chiusura invitiamo il Lettore a leggere minuziosamente le condizioni contrattuali previste dall’intermediario di turno. Ossia capitale minimo da vincolare, destinatari dell’offerta, apertura o meno del c/c, condizioni per l’eventuale svincolo anticipato, etc.

Un invito che vale per tutte le offerte commerciali ricevute dagli intermediari finanziari (banche, assicurazioni, finanziarie, etc). In linea generale, infatti, non è pericoloso l’investire in sé ma il non sapere in cosa e come si sta investendo.

