Rally delle Azioni Palantir: +22% dopo la pubblicazione dei ricavi, ma il vero affare potrebbe essere l’IPO di Anduril Industries

Palantir, una società specializzata in piattaforme software basate sull’IA e quotata su S&P 500 e Nasdaq 100, ha pubblicato i risultati del quarto trimestre 2024 e le azioni sono schizzate a oltre il 22% in più. Ma per gli investitori nel comparto Difesa, c’è un’interessante novità: Anduril Industries, una società simile a Palantir, potrebbe presto presentare proposta di IPO.

Palantir Technologies (PLTR) ha annunciato i dati su utili e ricavi del quarto trimestre 2024 e le previsioni del 2025, con ipotesi di fatturato compreso tra 3,74 e 3,75 miliardi di dollari. I risultati sono stati superiori alle aspettative di Wall Street. Le azioni Palantir solo nel 2024 hanno visto un +340% e il successo deriva sicuramente dall’uso dell’IA nell’azienda, come ha confermato lo stesso CEO Alex Karp. Durante un’intervista rilasciata a CNBC, Karp ha anche affermato che “Palantir è pronta a guidare la trasformazione delle aziende americane e che rafforzare gli Stati Uniti è il suo obiettivo primario”.

Gli analisti ricordano però che c’è un’interessante società da tenere d’occhio: parliamo di Anduril Industries, specializzata in soluzioni IA per la Difesa. Più in particolare, l’azienda produce droni, droni sottomarini Dive-LD, pistole anti drone e altre tipologie di sistemi di sorveglianza basati sull’Intelligenza Artificiale. Secondo alcuni rumors, il CEO di Anduril Brian Schimpf avrebbe confessato che “un’IPO è inevitabile”.

È possibile investire in azioni Anduril prima dell’IPO?

C’è ampio fermento nel mondo finanziario circa le voci di una possibile offerta pubblica iniziale (IPO) da parte di Anduril Industries, da alcuni già soprannominata “la prossima Palantir“.

Grazie alla specializzazione in tecnologie all’avanguardia, la società si è già aggiudicata importanti contratti con la Difesa Americana, ecco perché l’IPO sembra la prossima mossa strategica, mossa che potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità di investimento. Sul Mercato, l’azienda fondata da Palmer Luckey è valutata oltre 25 miliardi di dollari, ma soprattutto ha saputo cavalcare l’onda della tecnologia offrendo soluzioni strategiche altamente innovative.

Anduril Industries è una startup privata che ha raccolto oltre 3,5 miliardi di dollari da numerosi investitori. Luckey ha precisato però che l’IPO non servirebbe per aumentare i fondi. La volontà è di effettuare l’operazione “in un momento in cui i mercati sono favorevoli“. Tra i principali investitori di capitale di rischio figura anche Fundrise Innovation Fund, di cui Anduril fa parte del portafoglio di partecipazione. Attualmente solo gli statunitensi accreditati possono investire nel fondo, mentre in Italia dovremo attendere gli sviluppi circa l’OPA. Ma certamente stiamo parlando di una società da tenere sotto stretta osservazione.