IRPEF, IVA, contributi INPS e altri fondamentali versamenti: febbraio 2025 denso di scadenze per migliaia di contribuenti

Sarà un mese di febbraio a dir poco scoppiettante per tantissimi contribuenti, costretti a rispettare una serie di adempimenti con il Fisco. Le scadenze principali sono quelle relative alla Dichiarazione IVA, agli oneri INAIL, ai pagamenti contributivi e alla settima rata della Rottamazione quater, perché eventuali ritardi dei versamenti comporteranno l’irrogazione di pesanti sanzioni.

Tutti gli adempimenti di febbraio da fissare in agenda: occhi puntanti su 3 giornate

Il mese di febbraio 2025 sarà pieno di impegni fiscali, sia per i cittadini sia per le imprese. Ma quali sono le principali date da evidenziare sul calendario? Gli appuntamenti più importanti sono quelli che riguardano i titolari di partita IVA.

Nel dettaglio, entro il 28 febbraio, dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la LIPE relativa al quarto trimestre del 2024, da parte di coloro che sono obbligati alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Entro il 17 febbraio, invece, i sostituti d’imposta dovranno provvedere al versamento della seconda rata dell’IRPEF e i contribuenti al pagamento dell’IVA con liquidazione mensile.

Ma il 17 febbraio 2025 sarà il termine ultimo anche per il versamento delle ritenute sulle locazioni brevi e dei contributi INPS da parte dei datori di lavoro, degli artigiani e dei commercianti. Le aziende con dipendenti, invece, dovranno stare attenti a non dimenticare l’autoliquidazione INAIL, relativa alla determinazione, all’invio e al pagamento dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le imprese dovranno accreditare il premio assicurativo in un’unica soluzione entro il 17 febbraio 2025, oppure, se rateizzato (in quattro quote), entro:

il 17 febbraio 2025 (prima rata);

il 16 maggio 2025 (seconda rata);

il 20 agosto 2025 (terza rata);

il 18 novembre 2025 (quarta rata).

Entro il 17 febbraio, inoltre, le aziende potranno presentare all’INAIL la comunicazione relativa al taglio dell’imponibile retributivo presunto rispetto all’anno precedente. La domanda va inviata telematicamente, accedendo al servizio “Riduzione presunto” sul portale dell’INAIL.

28 febbraio 2025: imposta di bollo, Rottamazione e contributi

Anche la fine del mese di febbraio sarà densa di scadenze. Il 28, infatti, sarà la data ultima per versare la settima rata della Rottamazione quater. Gli interessati, tuttavia, potranno pagare in ritardo, usufruendo dei cinque giorni di tolleranza (entro il 5 marzo 2025); ma attenzione, perché in caso contrario si perderà il diritto al beneficio.

Il 28 febbraio sarà, inoltre, il termine ultimo per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2024, da parte delle imprese e dei professionisti. I contribuenti potranno adempiere tramite il Modello F24 (inserendo il codice tributo 2424) oppure attraverso l’addebito diretto su conto corrente.

Nell’ultimo giorno di febbraio 2025 si dovrà, infine, provvedere al versamento dei contributi dirigenti (FASI) e alla trasmissione dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante.