La tecnologia ha fatto passi da gigante nel campo della fotografia. Le grandi aziende di smartphone sono riuscite nel portare all’interno di dispositivi così piccoli sensori fotografici di altissima qualità. La maggior parte degli utenti non trova più beneficio nel comprare una macchina fotografica, principalmente per il fattore dimensioni. D’altro canto, come gli smartphone di Huawei, Apple, Samsung anche le fotocamere di Panasonic, Olympus e Fuji godono di nuove funzionalità. In pochi fuori dal campo conoscono le mirrorless e sanno i reali benefici di questo intelligente sistema. Vi illustreremo come questo piccolo gioiello di macchina fotografica costa meno di uno smartphone e scatta foto incredibili.

Piccolo non significa amatoriale

Molti sbagliano nel considerare come giocattolini le piccole macchine fotografiche compatte, elogiando come professionali i mattoni pesanti e ingombranti con centinaia di bottoni. Non sono le dimensioni a fare la macchina fotografica o almeno non più. Il concetto di mirrorless ha rivoluzionato per sempre l’idea di fotocamera. Grazie all’assenza dello specchio interno gli ingegneri sono riusciti a ridurre drasticamente le dimensioni del corpo macchina. In contemporanea, l’evoluzione dei sensori ha reso possibile l’utilizzo di componenti più piccole dall’elevata qualità. È stata l’unione di queste evoluzioni a dar vita al Micro Quattro Terzi.

Panasonic e Olympus in alternativa allo smartphone

I due marchi che principalmente si sono impegnati nello sviluppo del formato Micro Quattro Terzi sono Panasonic e Olympus. Fra i benefici principali di questo sistema vi è la compattezza per l’assenza dello specchio delle reflex nel formato mirrorless. Ciò significa che guardando nel mirino non vedremo più attraverso la riflessione di un’immagine, ma uno schermo, come in uno smartphone. Un vantaggio di ciò è l’anteprima in tempo reale delle modifiche dei settaggi manuali.

Sono macchine fotografiche che non mancano di qualità e resa e soprattutto sono economiche. Il comparto obiettivi è uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo sul mercato fotografico. Il divario in prestazioni con lo smartphone è avvertibile sin dal primo scatto e decisamente più divertente. Tra le alternative più economiche e alla pari in quanto a funzioni vi sono Panasonic GX80 e Olympus OM-D M10 Mark iii o Mark iv. Un altro consiglio per migliorare le nostre foto è curarne lo sfondo. Incredibile come questo piccolo gioiello di macchina fotografica costa meno di uno smartphone e scatta foto incredibili.