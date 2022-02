Pochissime persone non desiderano un giardino colorato e rigoglioso con cui fare invidia al vicino di casa. Non solo, perché un giardino perfettamente sano e fiorito è anche motivo di grandissima soddisfazione personale e di appagamento interiore. La casa (e il suo esterno) riflette sempre un po’ l’animo di chi la abita ed è forte espressione della personalità del suo proprietario.

Per questo motivo diventa fondamenta scegliere i fiori giusti da posizionare all’esterno, specialmente quando si tratta di arredare giardini piccoli. Il narciso potrebbe essere una delle specie più giuste, data la sua potenziale capacità di fiorire per generazioni.

Il nome di questo fiore sarebbe la traduzione di “stordisco“, per via dell’intenso odore che la pianta emetterebbe durante le fioriture. Queste potrebbero essere, addirittura, eterne. Se curato correttamente, il narciso è in grado di emettere ogni anno nuovi fiori, dopo brevi periodi trascorsi in riposo vegetativo.

Quali sbagli evitare e come curare questa pianta nel modo corretto

Cosa bisogna fare per avere abbondanti fioriture di narciso ogni anno? Quali sono i motivi principali per cui i narcisi non fioriscono? Ecco una selezione delle cause principali.

Se i narcisi non fanno fiori, una prima causa potrebbe essere aver piantato i bulbi a una profondità sbagliata. Magari, i bulbi sono troppo in superficie e si trovano a meno di 15 centimetri di profondità. Questo li porterebbe a seccarsi e a morire.

I bulbi poco profondi, inoltre, potrebbero dividersi e aumenterebbero la loro produzione, rimanendo però troppo piccoli per fiorire.

Anche piantarli troppo in profondità, tuttavia, può rappresentare un problema per la pianta, che farebbe fatica a emergere.

Altro problema potrebbe essere la mancanza di concime. In questo caso, meglio prediligere i concimi ricchi di fosforo.

Per avere abbondanti fioriture di narciso ogni anno attenzione a questi errori fatali che non fanno rifiorire i suoi bulbi

Altra possibile causa della mancata fioritura di un narciso è aver tagliato le foglie troppo presto. Le foglie dovrebbero rimanere sulla pianta fino a che non diventeranno marroni in totale autonomia. Anche se questo rende la pianta meno bella, l’aiuterà a restare forte e ad assorbire abbastanza nutrimento per le stagioni successive.

Certo, la mancata produzione di fiori potrebbe anche dipendere da un attacco parassitario. La mosca del narciso, in particolare, si nutre di boccioli e bulbi. Meglio coprire la pianta da maggio a giugno con delle reti che allontano questi insetti e gli impediscono di deporre le uova.

