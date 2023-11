Domani inizia una settimana ulteriormente importante per i mercati azionari-Foto da pixabay.com

Il setup annuale nero del 30 ottobre, come accade nel 90% dei casi, anche stavolta ha mostrato la sua valenza e sembrerebbe aver intercettato un minimo rilevante. Attenzione, domani inizia una settimana ulteriormente importante per i mercati azionari. Il motivo è molto semplice: dovrà confermare o meno il movimento della precedente. Infatti nonostante il Vix abbia mostrato un forte dietrofront, sono stati lasciati aperti degli importanti gap aperti sui mercati americani che solitamente hanno mostrato una forza attrattiva dei prezzi. Per questo motivo, la cautela deve essere molto alta.

Le statistiche a favore del rally natalizio

Settimana scorsa avevamo scriitto quanto segue: “il rimbalzo in corso assumerà rilevanza solo nel caso che le chiusure di venerdì saranno superiori a:

Dax Future

15.025

Eurostoxx Future

4.100

Ftse Mib Future

27.645

S&P500

4.261.

Tale swing si è verificato. Parte quindi il rally natalizio? L’anno chiuderà sui massimi.

Come abbiamo sempre scrotto sia ad inizio anno, che durante il ribasso da agosto, le probabilità sono a favore.

Infatto il 2023 dovrebbe chiduere con un rendimento fra il 20 e il 25% e dovrebbe archiviare il peggio dei primi 3 anni di contrattazione del decennio in corso.

C’è da precisare, che per quanto riguarda il medio periodo invece, solo una chiusura del mese di novembre superiore ai seguenti livelli archivierebbe la possibilità che il ribasso da agosto sia terminato:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.258

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.396.

Domani inizia una settimana ulteriormente importante per i mercati azionari

La seduta di contrattazione del giorno 3 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.263

Eurostoxx Future

4.192

Ftse Mib Future

28.590

S&P500

4.358,34.

Vedremo cosa accadrà da domani in poi. Siamo ottimisi ma nello stesso tempo rimaniamo molto cauti. A settimane di così forte rialzo sono anche segueti settimane di altrettanti ribassi. Capiremo che piega peenderanno i mercati entro questo martedì.

Lettura consigliata

Cambiano le date di scadenza delle cartelle nella rottamazione? Ecco cosa sta succedendo sulla sanatoria 2023