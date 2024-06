Se si è familiari al mondo dei fumetti non sarà difficile immaginare che ci siano alcune edizioni dal valore incredibile e che supera persino le migliaia di euro. Ad esempio, ci sono alcuni numeri di Topolino ricercatissimi dai collezionisti a causa della loro rarità. Stavolta, tuttavia, scriveremo di una delle più famose saghe di supereroi: Capitan America. C’è infatti un numero in particolare che ha un prezzo incredibile e cioè ben 15.000 euro. Si tratta di uno dei fumetti più costosi al Mondo. Infatti, è difficilmente reperibile e proprio per questo con il passare degli anni il suo valore è cresciuto e adesso ci sono collezionisti disposti a pagare questa cifra folle per entrarne in possesso.

Questo fumetto si rivende a ben 15.000 dollari, ecco qual è

Capitan America è uno dei supereroi più famosi di sempre. È un personaggio della Marvel, creato da Joe Simon e Jack Kirby. Tuttavia, il numero di cui parleremo fu pubblicato dalla Timely Comics di Martin Goodman, che avrebbe cambiato nome in Atlas Comics e solo successivamente in Marvel Comics.

Si tratta di un personaggio nato nel contesto della seconda guerra mondiale e che con il passare del tempo è mutato notevolmente, adeguandosi ai tempi e restando comunque uno dei supereroi più noti e apprezzati dell’intero mondo dei fumetti.

Captain America Comics #1

È proprio il primo numero della saga, edito dalla Timely Comics, ad avere un valore così elevato. L’importante è che sia in buone condizioni. Solo in questo modo è possibile che si trovi qualcuno disposto ad acquistarlo ad un prezzo così alto. Infatti, i collezionisti sono interessati soltanto a volumi praticamente intatti. Anche se il volume risale al 1940, sul fronte del libro la data riportata è 1941.

Inoltre, le pagine sono 132 e non 128 come erroneamente riportato sulla copertina. Questa edizione è particolarmente rara perché è stata venduta soltanto in Canada. Quindi, all’epoca ne furono stampate davvero poche copie. Dunque, questo fumetto si rivende a ben 15.000 dollari che, ricordiamo, equivalgono a poco meno di 14.000 euro.

