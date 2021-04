Dopo il lungo inverno, tra quarantena e palestre chiuse, è inevitabile che la maggior parte di noi abbia preso qualche chilo di troppo.

In vista della prossima estate in arrivo, siamo tutti presi dall’obbiettivo di tornare in forma il prima possibile.

Non tutti amano l’attività fisica ma è fondamentale per stare bene fisicamente e mentalmente, è un sacrificio che vale la pena fare per sé stessi.

In questo articolo vedremo che in pochi conoscono questo metodo efficacissimo per bruciare più calorie possibili che lascia tutti a bocca aperta.

Salire le scale

Questo è un esercizio che facciamo quotidianamente ma non sappiamo quanto può davvero aiutarci a bruciare le calorie in eccesso.

Ovviamente, dovremo cercare di farlo diventare un vero e proprio allenamento, da fare quotidianamente.

Per non rischiare di farci male all’articolazione del ginocchio, dovremo fare attenzione ad appoggiare bene il piede a terra.

Dovremo cercare di iniziare gradualmente a praticare questo allenamento che ci porterà davvero ottimi risultati.

Questa attività fa lavorare i muscoli delle nostre gambe e ci permette di rassodare poco per volta i nostri glutei.

In media, con un peso intorno ai sessantacinque chili si può arrivare a bruciare circa cinquecento calorie all’ora, semplicemente salendo e scendendo le scale.

In pochi conoscono questo metodo efficacissimo per bruciare più calorie possibili che lascia tutti a bocca aperta, perché non iniziare?

Altri vantaggi

Salire le scale fa bene perché migliora il metabolismo, stimola l’apparato cardiocircolatorio e le funzioni cerebrali, prevenendo anche la formazione di vene varicose.

Fare le scale come allenamento, aiuta tutti i muscoli del corpo rinforzando soprattutto la schiena e migliorando la resistenza del corpo.

Per questa ragione, anche in mancanza di palestra abbiamo comunque la possibilità di allenarci lo stesso con l’obiettivo di sentirci in forma.

Inoltre, per chi non lo sapesse, fare due gradini alla volta è un incredibile alternativa agli squat per rassodare i nostri glutei.

Noi di ProiezionidiBorsa, consigliamo di sottoporsi preventivamente ad una completa visita medico-sportiva per non rischiare che influisca negativamente sulla nostra salute.