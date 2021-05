Ci sono quelle esperienze da favola che non credi vere finché non le vivi in prima persona. Una di queste è certamente quella che tutti i turisti possono vivere in Toscana, precisamente a San Gimignano. In questo borgo toscano considerato la Manhattan del Medioevo possiamo passare una notte indimenticabile sulla cima di una torre antica. E non serve essere conti o cavalieri, solo prenotare con un certo anticipo.

La città dalle 72 torri

San Gimignano si trova in provincia di Siena. Sorge tra i colli della Valle del Chianti e quelli della Val d’Orcia. Sebbene la sua origine è ascrivibile al X secolo, oggi rimane uno degli esempi più nitidi di architettura risalente all’età dei comuni. Nel tempo divenne un centro molto importante, anche grazie alla Via Francigena che ancora oggi attraversa il borgo. Le sue meraviglie le hanno valso nel 1990 il riconoscimento UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Ma la sua principale peculiarità era che, benché non fosse certo un centro esteso, contava circa 72 torri, che svettavano nel cielo tra i vicoli stretti. Oggi di quelle torri ne rimangono solo 14, molte delle quali abbassate per volere delle autorità, ma sufficienti a valerle il soprannome di Manhattan del Medioevo. Alcune torri sono ancora visitabili. Anzi, è possibile passarci una notte unica.

Dopo che, nel 1255, fu emanato un regolamento che ne vietava la costruzione, le torri di San Gimignano caddero lentamente in disuso. Oggi ne rimangono poco più di una dozzina. In alcune di esse, però, il Comune ha dato il permesso di aprire degli affittacamere. È il caso per esempio delle Torri Salvucci, due torri gemelle erette nel XIII secolo nei pressi di Piazza Duomo. In una di esse oggi i turisti possono dormire in camere mozzafiato con una magnifica vista sui colli. E la mattina seguente, la colazione, prevista sulla cima, potrebbe essere la più indimenticabile della nostra vita.

