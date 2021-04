In questo periodo stiamo passando tanto tempo in casa, e per questo stiamo cercando dei passatempi. Una buona idea è quella di guardarsi una bella serie TV, o un film. In questo articolo parliamo proprio di alcune serie su Netflix che non possiamo perderci.

Però non dimentichiamo che anche i libri sono un passatempo grandioso, soprattutto in primavera. Infatti, poche cose sono più rilassanti di uscire in giardino o sul balcone, e leggersi qualcosa che ci piace. Oggi vedremo un utile consiglio per le nostre letture primaverili. Questo è il libro che non possiamo perderci e che ha emozionato milioni di lettori.

Un’opera storica

Ciò di cui parleremo oggi è un grande capolavoro della letteratura mondiale, ed arriva dalla Russia. Molti conoscono Fëdor Dostoevskij, uno dei migliori scrittori della storia. Egli ha regalato al mondo opere grandiose come “I fratelli Karamazov” o “Il giocatore”, ma c’è un libro in particolare che è forse il migliore.

Stiamo parlando di “Delitto e castigo”. Pubblicato nel 1866, è considerato uno dei più importanti contributi della Russia alla cultura mondiale.

Di che cosa parla

La trama di “Delitto e castigo” sa essere profonda, avvincente, complessa, e regala molti momenti di riflessione. Il protagonista, di nome Raskolnikov, è un ex studente di legge che vive in condizioni di povertà estrema. Egli, per aiutare economicamente sé stesso e la sua famiglia, inizia a pensare ad una soluzione tremenda. Pianifica infatti di uccidere una vecchia usuraia in casa e di rubarne tutte le ricchezze. Ma i suoi piani incontreranno ostacoli di vario tipo, sia nell’esecuzione dell’omicidio, che psicologici. Che cosa vuol dire commettere un omicidio? Che effetti può avere sulla propria psiche?

“Delitto e castigo” racconta quindi una vicenda molto seria, inserita in un contesto sociale di forte povertà come quello della Russia dell’Ottocento.

Questo è il libro che non possiamo perderci e che ha emozionato milioni di lettori. Non neghiamo che sia impegnativo, e piuttosto lungo (ha circa 650 pagine). Ma resta una di quelle cose che vanno lette una volta nella vita, che consigliamo proprio a tutti.