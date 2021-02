Come tutte le arti, anche il cinema è questione di gusti. C’è chi è appassionato di film dell’orrore, chi guarda solo film romantici, chi ama esclusivamente i film western e chi è un intenditore dei vecchi film muti.

La critica cinematografica spesso è discordante sui giudizi dei film. In certi casi non solo non concorda, ma finisce per polarizzarsi, e certi film considerati orrendi per alcuni critici, sono capolavori per altri.

Un film, però, pare aver messo d’accordo tutti, critici, appassionati e spettatori. Oggi vedremo qual è questo film, considerato il più divertente della storia del cinema.

Un capolavoro senza tempo

Nel 1959 è uscito un film campione d’incassi che ha intrattenuto generazioni di spettatori e che continua a far ridere. Questo film nasce dal genio di Billy Wilder e vede tra i protagonisti la celeberrima Marilyn Monroe.

Stiamo parlando ovviamente di “A qualcuno piace caldo”, commedia americana in bianco e nero in cui due grandi attori come Jack Lemmon e Tony Curtis alternano battute irresistibili a travestimenti improbabili.

Il film narra la storia di due musicisti squattrinati e donnaioli che per caso diventano testimoni scomodi della strage mafiosa di San Valentino. Per questo motivo sono braccati dai gangsters e decidono di travestirsi da donna e arruolarsi in un’orchestra femminile. Nell’orchestra incontreranno Zucchero, interpretata da Marilyn.

Il film mischia suspense e momenti drammatici a momenti esilaranti, come le più classiche commedie degli equivoci. Tra colpi di scena, inseguimenti, innamoramenti e scambi di persona il film ha un ritmo serratissimo e non ci dà tregua nel ridere.

Secondo molti si tratta del film più divertente, perché la densità di battute iconiche è unica nella storia del cinema.

Nonostante i sessant’anni di età questo film è e resta un classico adatto a tutta la famiglia e in grado di divertire in maniera intelligente.

Questo è il film più divertente della storia del cinema

Abbiamo visto qual è considerato unanimemente uno dei più divertenti film della storia, se non il più divertente. Il nostro consiglio se non lo si ha ancora visto è di andare a recuperarlo e guardarlo assieme a tutta la famiglia, come se si fosse al cinema.

Una volta iniziato non lascerà scampo, dalla prima all’ultima scena ci si divertirà e si riderà. Ma se non incontrerà il gusto degli spettatori non preoccupiamoci: come ci insegna il film, nessuno è perfetto.