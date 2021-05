Entrare in casa ed essere inebriati da un profumo delicato è il desiderio di tutti. Ecco perché la pulizia della casa è sempre un’attività a cui dedichiamo cura ed attenzione. Anche quando aspettiamo degli ospiti cerchiamo di rendere la nostra casa perfetta: sistemata, pulita e con un buon profumo.

Ultimamente stanno riscontrando un grande successo moltissimi deodoranti e profumatori per la casa di ogni tipo e di ogni profumazione. Esistono i più tradizionali deodoranti a spray. Quelli con il timer, quelli che si attivano tramite il passaggio oppure semplicemente veri e proprio profumi per la casa. Questi ultimi rilasciano una fragranza persistente grazie al fatto che ci sono spesso dei bastoncini che permettono di inebriare l’ambiente desiderato. Purtroppo però questo ultimo tipo, costa tanto e quindi materialmente non conviene sostenere una spesa così ingente. Infine ci sono i profumatori che funzionano ad acqua ed essenze, che vanno a rilasciare un vapore profumato. Vediamo subito quest’incredibile idea fai da te per realizzare il nostro profumatissimo deodorante per la casa da provare subito per risultati al di fuori di ogni aspettativa.

Tutto quello che bisogna fare per creare un profuma ambienti in casa risparmiando ed avendo risultati da invidia

Se andando al supermercato ci soffermiamo al reparto per i profumatori della casa e riusciamo solo a guardare gli scaffali a causa dei prezzi elevati, forse è arrivato il momento di creare il nostro deodorante per la casa. Con questo metodo semplice e veloce riusciremo a realizzare una buona fragranza a noi gradita risparmiando tantissimi quattrini. Bisogna a questo punto seguire quest’incredibile idea fai da te per realizzare il nostro profumatissimo deodorante per la casa da provare subito per risultati al di fuori di ogni aspettativa.

Quello che ci serve è uno spruzzino economico, il nostro ammorbidente preferito e dell’acqua. Molto semplicemente prendiamo lo spruzzino e riempiamolo per ¾ d’acqua e per la restante parte andiamo a mettere il nostro ammorbidente profumatissimo. Misceliamo bene il tutto ed ecco fatto il nostro profuma ambienti casalingo. È importante però andare a spruzzare questo prodotto prevalentemente sulle tende, su cuscini o su qualunque oggetto in stoffa in moda tale da propagare il profumo per l’intera giornata. Inoltre, se si vuole, si può spruzzare in piccole quantità anche nei capi all’interno dei nostri armadi. Vedremo che buon profumo sentiremo ogni volta che apriremo il nostro guardaroba alla ricerca di un indumento.