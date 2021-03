Casa dolce casa, ogni italiano ha sempre sognato di avere un’abitazione di proprietà. Effettivamente parlare in questo periodo di acquistare un immobile non è sicuramente il periodo adatto. Ma secondo riscontri attuali, la corsa ai mutui fa ritornare la casa al centro dell’attenzione nonostante la crisi economica.

Ebbene, i tassi ai minimi storici hanno permesso di accedere a finanziamenti con condizioni particolarmente vantaggiose per acquistare casa. Questo inatteso cambio di peso ha dato un barlume di speranza all’intero comparto immobiliare e il 2021 si presenta come l’anno giusto per comprare casa.

Quale mutuo scegliere

Non è nostra intenzione suggerire l’istituto di credito con il mutuo a tasso migliore. I nostri Esperti hanno l’intento solo di ribadire che le migliori soluzioni sono a portata di mano. Perciò chi ha intenzione di comprare casa deve solo confrontare le varie offerte presenti sul mercato sia a tasso fisso che variabile. Su un punto i cittadini devono stare tranquilli: i tassi di interesse proposti dagli istituti bancari si sono quasi azzerati.

Facciamo qualche esempio

Una coppia ha intenzione di comprare un’abitazione prima casa dal valore di 300mila euro in una zona residenziale di Napoli. Il mutuo richiesto è di 150mila euro, quindi rappresenta il 50% del valore dell’immobile. Il mutuo più vantaggioso è con una durata di 20 anni. Le offerte a tasso fisso attualmente presenti sul mercato finanziario variano da una rata di 656 euro a 666 euro.

Infine vediamo la rata con un mutuo con le stesse caratteristiche abitative e di costo di prima ma a tasso variabile. Ebbene facendo la comparazione tra i vari istituti di credito la rata oscilla tra 642 euro a 648 euro.

L’analisi tra mutuo a tasso fisso e variabile

In passato chi ha acquistato una casa notava una forte differenza tra il mutuo a tasso fisso e variabile. Ora non è più così perché il gap si è quasi annullato. Di conseguenza le famiglie mirano al mutuo a tasso fisso onde evitare soprese future con improvvisi e inattesi rialzi dei tassi.

Queste condizioni favorevoli dei mutui hanno riacceso l’entusiasmo intorno al mercato immobiliare e le famiglie hanno maggiore propensione a comprare casa.