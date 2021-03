Questo rimedio oltre a far bene alla salute ha un potere straordinario sui denti. Per di più è anche un alimento molto noto e abbastanza economico e diffuso in casa. Allora diciamo addio alle carie con questo rimedio portentoso per i denti e ottimo per la salute.

Un flagello per i denti

Uno dei problemi più diffusi in Italia sono le carie per cui ogni anno si spendono molti soldi per le cure. Le cause delle carie sono varie e dipendono da diversi fattori. Una poco nota è il tipo di saliva se risulta piuttosto acida. L’ambiente acido è quello che il batterio responsabile della carie ama di più.

Normalmente una buona igiene orale è fondamentale come prevenzione alle carie, ma non esaustiva soprattutto se ci sono dei fattori come la saliva acida. Tuttavia un’importante ricerca ha messo in evidenza come il tè verde può aiutarci non poco contro il batterio che provoca le carie.

Il tè verde contro le carie

Addio alle carie con questo rimedio portentoso per i denti e ottimo per la salute. Quale? Il tè verde. Spesso si ricorrono agli sciacqui di bocca per completare l’igiene orale. I più efficaci sono a base di clorexidina che è un potente antibatterico. Questa molecola agisce contro il batterio Streptococco mutans principale responsabile della carie.

Ebbene alcuni studi dimostrano come lo stesso risultato si può avere utilizzando al posto del collutorio il tè verde. Un collutorio fatto con un infuso di tè verde ha lo stesso potere di quello fatto utilizzando dei prodotti di origine chimica come la clorexidina.

Importanti benefici del tè verde

Il tè verde si prepara sia in infusione con acqua calda ma anche con acqua a temperatura ambiente, come è d’uso in Giappone. La differenza è che richiede qualche minuto in più, risulta meno amaro e si può evitare di aggiungere zucchero, elemento questo dannoso per i denti.

I forti antiossidanti presenti nel tè verde agiscono nella prevenzione di forme tumorali, proteggono il DNA da eventuali effetti mutanti, prevengono l’arteriosclerosi e il decadimento cognitivo.

Il tè verde è sicuramente una bevanda da scoprire e che può portare grandi benefici alla nostra salute.

Questo articolo ci svela cosa succede se si mette del miele nel tè.