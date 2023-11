3 idee per prenotare il Capodanno in Italia senza spendere troppo tra buon cibo ed esperienze imperdibili

3 idee per prenotare il Capodanno in Italia-Foto da pixabay.com

Stai già pensando alle vacanze invernali ma non sai dove andare? Ecco 3 mete diverse dal solito che possono risultare più economiche.

Manca ormai poco più di una settimana ai grandi saldi del mese, ovvero al famoso Black Friday.

Il giorno delle offerte per eccellenza, perfetto anche per prenotare un viaggio, risparmiando quanto più possibile sul totale finale.

Insomma, un’occasione da non perdere soprattutto in vista delle vacanze di Natale e del Capodanno, che regalano finalmente un po’ di relax.

Generalmente, infatti, le principali compagnie aeree come ad esempio Ryanair o Volotea sono pronte ad attivare tante interessanti promozioni.

Ma se non avessi nessuna intenzione di incappare nello stress da partenza in aeroporto? Ecco 3 idee per prenotare il Capodanno in Italia senza spendere troppo, ma regalarsi comunque delle vacanze magiche.

Oltre il Trentino Alto Adige

Spesso e volentieri, quando si pensa all’ iconica settimana bianca tipica del periodo natalizio, vengono in mente quasi subito le Dolomiti.

Regine incontrastate tra le alpi nordiche, offrono scenari da sogno e tante emozioni anche al di fuori delle piste da sci.

Ma ci sono tante altre opzioni da non sottovalutare, magari anche più economiche e meno gettonate.

3 idee per prenotare il Capodanno in Italia senza spendere troppo: Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta

Un’idea per cominciare l’anno nuovo con il piede giusto può essere quella di pensare ad una trasferta in Valtellina.

Ottima meta per gli appassionati visto che Bormio è la capitale dello sci alpino e ospita alcune tra le piste più rinomate delle maggiori competizioni.

Inoltre, per i veri amanti dello sci c’è anche la possibilità di fare una discesa notturna, sotto le stelle.

Ma c’è spazio anche per chi non ha dimestichezza con gli sci: tantissimi i percorsi per ciaspolare o fare escursioni circondati da paesaggi mozzafiato.

Anche la Valle d’Aosta offre alternative diverse dallo sci per vivere la montagna come ad esempio l’heliski o la funivia per ammirare i panorami suggestivi.

Per chi preferisce più tranquillità, invece, suggeriamo il pattinaggio sulle piste di ghiaccio naturali oppure un giro alle terme.

Infine, un’altra regione da tenere d’occhio per le prossime vacanze natalizie è il Veneto perché offre tantissimi pacchetti pensati per i non sciatori.

Nello specifico, si passa dai percorsi di degustazione nei ristoranti tipici ai corsi di cucina con rinomati chef locali.

E addirittura potresti vivere l’emozione di fare un volo in mongolfiera alle prime luci dell’alba sulle piste innevate.