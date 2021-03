Gli NFT (Non Fungible Token) sono criptomonete che rappresentano un’immagine unica: una foto, un breve video, un meme. Il loro mercato oggi è in forte crescita, tanto che queste nuove figurine virtuali possono valere centinaia di migliaia di euro.

Tutto ha inizio circa dieci anni fa. Chris Torres crea Nyan Cat, meme di un gatto con il corpo a forma di merendina che vola lasciando una scia arcobaleno. Lo scorso febbraio la versione originale di Nyan Cat è stata venduta a 580.000 dollari dalla piattaforma Foundation. L’acquirente non ha nulla di materiale, l’unica cosa che ha guadagnato è il diritto di potersi vantare dell’acquisto.

Allo stesso modo, un breve video di LeBron James che segna un canestro decisivo è stato recentemente venduto per 100.000 dollari da NBA Top Shot.

O ancora: uno scatto del viso di Lindsay Lohan è stato acquistato per 17.000 dollari e subito dopo rivenduto a 57.000. Insomma, queste figurine virtuali (in gergo NFT) stanno rivoluzionando prepotentemente il mercato digitale.

I collezionisti possono acquistare momenti unici e raccoglierli in una bacheca virtuale. Il tutto facendo affidamento sulla blockchain, che “ufficializza” la copia messa sul mercato per consentire all’autore di guadagnare dalla transizione.

Un nuovo mercato dell’arte

Con gli NFT si aprono nuove possibilità per tutti gli artisti. Al contempo, i collezionisti d’arte si rivolgono a un nuovo mercato. Si vantano dei pezzi acquistati mostrandoli sullo schermo dei loro smartphone o proiettandoli sulle pareti di casa.

Chiaro è che per gli NFT vale lo stesso discorso fatto per i Bitcoin: ci sono molti dubbi sulla tenuta del loro valore. Ma come sottolineato dall’investitore Marc Andreessen, acquistare immagini digitali non è così differente da acquistare un’opera tangibile. Anche in quel caso l’acquirente non paga l’effettivo valore dei materiali, bensì un surplus estetico e il pregio che consegue l’acquisto. È una scommessa, un compromesso tra investimento, gioco d’azzardo e collezionismo.

Ad ogni modo, il mondo degli NFT è in crescita e si sta aprendo a grandi nomi, come quello di Deadmau5, creatore di Rick and Morty, o del DJ 3LAU. Che sia in atto uno storico cambiamento?